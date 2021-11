We will rock you è un brano dei Queen pubblicato nel 1977.

Queen, We will rock you, Significato canzone

La canzone venne scritta da Brian May ed è il primo singolo estratto dall’album News of the World. E’ diventato uno dei singoli simbolo della band, oltre a essere tra i più conosciuti a livello internazionale. Ecco, dalle parole dello stesso May, come è nato il pezzo:

“We Will Rock You era il nostro invito a cantare. Quando le luci del concerti si sono spente ho pensato: “Non dobbiamo combattere questo modo di fare della gente, dovremmo sostenerlo!”. La gente non lo faceva spesso ai concerti di quel tempo. Sono andato a dormire e mi sono svegliato con “We Will Rock You” nella testa. Quando sei in uno spettacolo non puoi muoverti facilmente in mezzo alla folla, ma puoi solo battere i piedi e cantare e applaudire”

Nella canzone dei Queen, inoltre, sono presenti le fasi principali della vita dell’uomo: il bimbo che vive e si nutre di sogni e speranze, l’uomo pieno di coraggio e intraprendente e l’anziano che ha trovato un posto nel mondo.

Ha raggiunto il quarto posto in America e il secondo gradino nel Regno Unito, ai tempi della pubblicazione.

Queen, We will rock you, video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone, We will rock you.

Queen, We will rock you, Testo canzone

Buddy, you’re a boy, make a big noise

Playing in the street, gonna be a big man someday

You got mud on your face, you big disgrace

Kicking your can all over the place, singin’

We will, we will rock you

We will, we will rock you

Buddy, you’re a young man, hard man

Shouting in the street, gonna take on the world someday

You got blood on your face, you big disgrace

Waving your banner all over the place

We will, we will rock you, sing it!

We will, we will rock you, yeah

Buddy, you’re an old man, poor man

Pleading with your eyes, gonna get you some peace someday

You got mud on your face, big disgrace

Somebody better put you back into your place, do it!

We will, we will rock you, yeah, yeah, come on

We will, we will rock you, alright, louder!

We will, we will rock you, one more time

We will, we will rock you

Yeah

We will rock you, Traduzione canzone

Amico, sei un ragazzo, fai un gran casino

Suonando per strada, un giorno diventerò un grand’uomo

Hai del fango in faccia, grande disgrazia

Scalciando la lattina dappertutto, cantando

Lo faremo, ti scuoteremo

Lo faremo, ti scuoteremo

Amico, sei un uomo giovane, uomo duro

Gridando per strada, un giorno conquisterò il mondo

Hai sangue in faccia, grande disgrazia

Sventolando il tuo striscione dappertutto

Lo faremo, ti culleremo, cantalo!

Lo faremo, ti scuoteremo, sì

Amico, sei un vecchio, pover’uomo

Pregando con i tuoi occhi, un giorno ti procurerò un po’ di pace

Hai del fango sulla faccia, grande disgrazia

È meglio che qualcuno ti rimetta al tuo posto, fallo!

Lo faremo, ti scuoteremo, sì, sì, dai

Lo faremo, ti scuoteremo, va bene, più forte!

Lo faremo, ti scuoteremo, ancora una volta

Lo faremo, ti scuoteremo

Sì