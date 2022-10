We are family è un brano delle Sister Sledge. Creata da Bernard Edwards e Nile Rodgers, hanno offerto la canzone alla Atlantic Records; sebbene l’etichetta discografica inizialmente rifiutò, il brano fu pubblicato nell’aprile 1979 come singolo dall’album omonimo (pubblicato nel 1979) e iniziò a farsi sentire nei club e in radio, diventando infine la canzone simbolo del gruppo. “We Are Family” divenne disco d’oro, diventando la canzone R&B numero uno e numero due pop nelle classifiche americane nel 1979 (dietro “Hot Stuff” di Donna Summer). Nel 2017, la canzone è stata selezionata per la conservazione nel National Recording Registry dalla Library of Congress come “culturalmente, storicamente o artisticamente significativa”. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e traduzione.

We are family, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

A seguire potete ascoltare We are family, cliccando qui -invece- il video ufficiale della canzone.

Sister Sledge, We are family, Testo canzone

We are family

I got all my sisters with me

We are family

Get up everybody and sing

We are family

I got all my sisters with me

We are family

Get up everybody and sing

Everyone can see we’re together

As we walk on by

(And) and we fly just like birds of a feather

I won’t tell no lie

all of the people around us they say

Can they be that close

Just let me state for the record

We’re giving love in a family dose

We are family (hey, y’all)

I got all my sisters with me

We are family

Get up everybody and sing (sing it to me)

We are family

I got all my sisters with me

We are family

Get up everybody and sing

Living life is fun and we’ve just begun

To get our share of this world’s delights

(High) high hopes we have for the future

And our goal’s in sight

no, we don’t get depressed

Here’s what we call our golden rule

Have faith in you and the things you do

You won’t go wrong, oh no

This is our family jewel

We are family (hey, sing it to me)

I got all my sisters with me

We are family (oh, I can hear you now)

Get up everybody and sing

We are family

I got all my sisters with me

We are family (get up, get up y’all)

Get up everybody and sing

We are family (I got my sisters with me)

I got all my sisters with me

We are family

Get up everybody and sing (get up and sing it to me)

We are family

Sister Sledge, We are family, Traduzione canzone

Siamo una famiglia

Ho tutte le mie sorelle con me

Siamo una famiglia

Alzatevi tutti e cantate

Siamo una famiglia

Ho tutte le mie sorelle con me

Siamo una famiglia

Alzatevi tutti e cantate

Tutti possono vedere che siamo insieme

Mentre passiamo

(E) e voliamo proprio come uccelli di una piuma

Non dirò bugie

tutte le persone intorno a noi dicono

Possono essere così vicini

Lasciami solo dichiarare per la cronaca

Diamo amore in una dose familiare

Siamo una famiglia (ehi, tutti voi)

Ho tutte le mie sorelle con me

Siamo una famiglia

Alzatevi tutti e cantate (cantatemelo)

Siamo una famiglia

Ho tutte le mie sorelle con me

Siamo una famiglia

Alzatevi tutti e cantate

Vivere la vita è divertente e abbiamo appena iniziato

Per ottenere la nostra parte delle delizie di questo mondo

(Alte) grandi speranze che abbiamo per il futuro

E il nostro obiettivo è in vista

no, non ci deprimiamo

Ecco quella che chiamiamo la nostra regola d’oro

Abbi fiducia in te e nelle cose che fai

Non sbaglierai, oh no

Questo è il nostro gioiello di famiglia

Siamo una famiglia (ehi, cantamelo)

Ho tutte le mie sorelle con me

Siamo una famiglia (oh, posso sentirti ora)

Alzatevi tutti e cantate

Siamo una famiglia

Ho tutte le mie sorelle con me

Siamo una famiglia (alzati, alzati tutti voi)

Alzatevi tutti e cantate

Siamo una famiglia (ho le mie sorelle con me)

Ho tutte le mie sorelle con me

Siamo una famiglia

Alzati tutti e canta (alzati e cantamelo)

Siamo una famiglia