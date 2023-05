Remo Forrer è un cantante svizzero che rappresenterà la Svizzera nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

Il cantante 22enne, selezionato internamente dall’emittente radiotelevisiva svizzera SRF, si esibirà con il brano dal titolo Watergun.

Remo Forrer ha raggiunto il successo nel 2020 grazie alla vittoria nella terza edizione del talent show The Voice of Switzerland.

Remo Forrer, Watergun: Significato canzone

Scritto da Argyle Singh, Ashley Hicklin e Mikolaj Trybulec, il testo del brano ha come tema principale la guerra, sottolineando la differenza tra una guerra fatta per gioco quando si è bambini, con le pistole ad acqua, e la guerra vera.

La canzone è un appello alla pace e parla anche del senso di impotenza che si avverte quando si è di fronte a tutti questi conflitti nel mondo.

Remo Forrer, Watergun: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Watergun.

Remo Forrer, Watergun: Testo canzone

When we were boys

We played pretend

Army tanks and army men

Hide and seek

Grow to be the kings we dream.

Where do we go?

We’re standin’ on the frontline

Where do we go, we go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No, no, I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

‘Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve bеcome.

Adolescencе, breaking rules

Nothin’ hurts when you‘re bulletproof

I remember, yes, I do, I do.

Where do we go?

We’re standin’ on the frontline

Where do we go, we go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No, no, I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

‘Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become.

What we’ve become

What we’ve become

What we’ve become.

Playin’ with water guns

Not playin’ with water guns.

Remo Forrer, Watergun: Traduzione canzone

Quando eravamo ragazzi

Abbiamo giocato a fingere

Carri armati dell’esercito e uomini dell’esercito

Nascondino

Crescere per essere i re che sogniamo.

Dove andiamo?

Siamo in prima linea

Dove andiamo, dove andiamo?

Non voglio essere un soldato, soldato

Non voglio dover giocare con sangue vero

Non stiamo giocando ora

Non posso girarmi e scappare

Niente pistole ad acqua

No, no, non voglio essere un soldato, soldato

Non voglio dover giocare con sangue vero

Perché non stiamo giocando ora

Non posso girarmi e scappare

Niente pistole ad acqua

Solo sacchi per cadaveri che siamo diventati.

Adolescenza, infrangere le regole

Niente fa male quando sei a prova di proiettile

Ricordo, sì, lo ricordo, lo ricordo.

Dove andiamo?

Siamo in prima linea

Dove andiamo, dove andiamo?

Non voglio essere un soldato, soldato

Non voglio dover giocare con sangue vero

Non stiamo giocando ora

Non posso girarmi e scappare

Niente pistole ad acqua

No, no, non voglio essere un soldato, soldato

Non voglio dover giocare con sangue vero

Perché non stiamo giocando ora

Non posso girarmi e scappare

Niente pistole ad acqua

Solo sacchi per cadaveri che siamo diventati.

Cosa siamo diventati

Cosa siamo diventati

Cosa siamo diventati.

Giocando con le pistole ad acqua

Non giocando con le pistole ad acqua.