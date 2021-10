Wallah è il titolo del nuovo singolo di Ghali che sarà disponibile a partire dal prossimo 29 ottobre, giorno in cui verrà pubblicato anche il video ufficiale (diretto da Moncef Henaien).

Da mercoledì 20 ottobre, il nuovo singolo del rapper italiano di origini tunisine è disponibile in pre-save su Spotify. Sempre dal 29 ottobre, inoltre, Wallah sarà disponibile in Audio Spaziale, su Apple Music e su Amazon Music Unlimited.

Wallah è un singolo prodotto da Merk and Kremont, il duo di produttori milanesi con i quali Ghali ha lavorato per la hit Good Times e per il brano Mille Pare (Bad Times).

Il nuovo singolo arriva a circa due anni di distanza dal successo di DNA, il secondo album di inediti di Ghali, pubblicato anche in versione Deluxe, poco meno di un anno fa.

Stando al comunicato ufficiale, Wallah è un singolo che nasce dal desiderio di Ghali di tornare a far ballare le persone con spensieratezza, dopo questi due anni difficili, dovuti alla pandemia che ha stravolto le nostre vite:

Sento il bisogno dopo due anni come questi di tornare a fare ballare la gente. La musica, il ballo sono cose che servono alle persone per stare bene e penso che il peso di questi due anni sulla salute mentale delle persone cominci a farsi sentire. Abbiamo bisogno di affermare l’importanza della spensieratezza e Wallah è il mio augurio di poterci ritrovare a ballare insieme molto presto.

Wallah: il testo

Il testo sarà disponibile dopo la pubblicazione del singolo.