Ghali sarebbe stato escluso dal cast dei cantanti di Radio Italia Live a Napoli per aver chiesto un minuto di silenzio per i morti in Palestina

Originariamente sarebbe prevista anche la presenza di Ghali e l’esibizione con alcuni pezzi del suo repertorio al Concerto di Radio Italia Live previsto per il 27 giugno 2024 a Napoli. E invece, il cantante non ci sarà più. Il suo nome non appare nel programma ed è lui stesso ad aver raccontato il motivo di questa scelta esterna che lo ha visto escluso dal live. Ghali sottolinea che la decisione è stata presa dopo che lui, nella precedente partecipazione a Milano, in Piazza Duomo, ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime in Palestina. La dichiarazione è stata fatta in un’intervista a “Real Talk” del sito di news online Middle East Eye

“Sono stato punito per questo. Perché dovevo fare uno show, per il 27 giugno, a Napoli, e mi hanno cancellato. Questo è successo due giorni fa. Sono deluso, scioccato e sorpreso, ma non mi pento. Mi sorprende però che avvenga in un evento che ha a che fare con l’arte e con la musica in un paese in cui c’è libertà d’espressione. Il palco è per me un posto per comunicare, per mandare un messaggio. Non è nel mio stile fare musica senza un messaggio, ho sempre unito le sue cose”

Ghali continua, evidenziando come aver espresso il suo parere, lo abbiamo messo al centro di una reazione di censura a livello musicale:

“La reazione dell’industria musicale verso gli artisti che parlano della Palestina fa paura, perché ti cancellano, ma non mi interessa, perché c’è gente che rischia la vita, c’è gente che muore“

Ghali avrebbe saputo pochi giorni fa che, nei piani originali, anche lui si sarebbe dovuto esibire a Napoli insieme ad Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi E Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai. Ma la decisione di escluderlo dall’evento avrebbe avuto origine proprio dalla richiesta di un minuto di silenzio per i morti in Palestina, fatto sul palco del Concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo.