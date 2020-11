Ghali: DNA Deluxe X, la nuova versione dell’ultimo album

A partire da oggi, venerdì 13 novembre 2020, è disponibile DNA Deluxe X, la nuova versione di DNA, il secondo album di inediti di Ghali pubblicato lo scorso febbraio, certificato doppio Disco di Platino dalla Fimi, dal quale sono stati estratti singoli di successo come Flashman, Boogieman (featuring con Salmo, certificato doppio Disco di Platino), Good Times (hit certificata triplo Disco di Platino) e, l’ultimo in ordine di tempo, Barcellona, rilasciato lo scorso settembre.

La nuova edizione di DNA contiene due singoli già pubblicati da Ghali nel corso di quest’anno (MILF, singolo che vede la partecipazione di Taxi B, e Cacao, singolo realizzato con la collaborazione di Pyrex) e altri due brani inediti, 1993 e Mille Pare (Bad Times).

Per 1993, Ghali ha lavorato con Ava, il beatmaker e produttore noto soprattutto per il sodalizio artistico con Capo Plaza, che, recentemente, ha conquistato la classifica anche con Giovane Rondo, il primo lavoro ufficiale del rapper RondoDaSosa.

Mille Pare (Bad Times), invece, è prodotto da Merk & Kremont, già produttori di Good Times, e, a giudicare dal titolo, il brano inedito appare come una versione “antitetica” di Good Times, per quanto concerne, ovviamente, i temi trattati.

A partire dal prossimo 27 novembre, inoltre, DNA Deluxe X sarà disponibile anche in una box ad edizione limitata e numerata già disponibile in pre-order, in esclusiva, su Amazon. La box conterrà due vinili rosa, un cd autografato, un poster di Ghali e uno “speciale kit personalizzato per il test del DNA”.

Di seguito, trovate la tracklist di DNA Deluxe X.

Ghali – DNA Deluxe X: la tracklist

1. Giù x Terra

2. Boogieman (feat. Salmo)

3. DNA

4. Good Times

5. Jennifer (feat. Soolking)

6. 22:22

7. Fast Food

8. Marymango (feat. ​Tha Supreme)

9. Flashback

10. Combo (feat. Mr Eazi)

11. Extasy

12. Barcellona

13. Cuore a Destra

14. Scooby

15. Fallito

16. Cacao (feat. Pyrex)

17. MILF (feat. Taxi B)

18. 1993

19. Mille Pare (Bad Times)