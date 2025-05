Frankie hi-nrg mc canta un pezzo intitolato “Vorrei cantare come Simone Cristicchi”. Nel testo “Allora datemi una sedia che vi canto una tragedia e sarò come Simone Cristicchi”

‘Vorrei cantare come Simone Cristicchi’, Frankie hi-nrg mc canta il brano a “Splendida cornice” (video)

Frankie hi-nrg mc è diventato virale, in queste ore, grazie al brano interpretato nel programma “Splendida cornice”, condotto da Geppi Cucciari. Il rapper ha citato Simone Cristicchi ‘ironizzando’ (qualcuno usa l’amatissimo termine dissing) sullo stile del cantautore, sul pathos e sui temi impegnati dei suoi pezzi (incluso l’ultimo di Sanremo 2025) con la base di “Vorrei cantare come Biagio Antonacci” e citando anche – in un passaggio – “Ti regalerò una rosa”.

Inutile dire che il video dell’esibizione, che potete vedere qua sotto, è tra i più chiacchierato e condivisi sui social.

Frankie hi-nrg canta "Vorrei cantare come Simone Cristicchi" #splendidacornice pic.twitter.com/3Pc0vJ5Xzo — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 20, 2025

Indice Il testo di Vorrei cantare come Simone Cristicchi

1 Indice Il testo di Vorrei cantare come Simone Cristicchi

Il testo di Vorrei cantare come Simone Cristicchi