Vorrei cantare come Biagio è una canzone di Simone Cristicchi. E’ stata pubblicata come singolo nel 2005 e fa parte dell’album d’esordio del cantante intitolato Fabbricante di canzoni. E’ stato uno dei tormentoni dell’estate 2005 ed ha lanciato il cantautore a livello popolare, tanto che due anni dopo arrivò al Festival di Sanremo 2007 con il brano Ti regalerò una rosa vincendo l’edizione condotta da Pippo Baudo.

Simone Cristicchi, Vorrei cantare come Biagio, autori e significato

Il brano è stato scritto dallo stesso Cristicchi. C’è una curiosità legato a questo passaggio, nonostante il brano sia divertente e spensierato sia nel testo che nella musica, in realtà la scrittura è avvenuta in un periodo di crisi dell’artista. Cristicchi, pur portando avanti la gavetta per farsi conoscere dal pubblico, si ritrovò sconfortato per non essere riuscito a raggiungere il successo. Vorrei cantare come Biagio altro non è che un grido d’aiuto.

Il brano, come richiama il titolo stesso, esprime il desiderio di diventare come Biagio Antonacci, un artista che ha saputo creare della musica che parla al cuore delle persone. In questo modo, Simone Cristicchi esprime la sua ammirazione e al contempo aspira a diventare un cantautore di successo come lui.

Vorrei cantare come Biagio, ascolta la canzone

Il brano risulta essere il terzo più ascoltato della discografia del cantante su Spotify con 1 milione e 200mila stream (dato: febbraio 2023)

Simone Cristicchi, Vorrei cantare come Biagio, testo

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Godo della stima dei miei simili

E per quanto sia nostalgico non sono stato mai da Paolo Limiti

I limiti che ho li riconosco,

Sono cappuccetto rosso perso in questi sottoboschi artistici.

Credici, mi dicono, credici

E arriverai al Palalottomatica o al Festivalbar,

Fidati, mi dicono, fidati, ce la fai.

Ma io mi sento un panchinaro condannato allo stand-by.

Mi stimano tantissimo i colleghi cantautori,

I direttori generali e pure i produttori,

Mi vuole bene questo pubblico di nicchia,

Ma io mi sento piccolo come una lenticchia.

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Pesante la tua musica leggera,

La trovi su cd, lp e su dischetti per tastiera,

Mentre a me mi trovi in giro qualche sera,

In un locale dove fuori certamente non c’è fila.

Purtroppo in cima alle classifiche non ci facciamo compagnia

La costruzione di un successo è sempre un’alchimia

Di musica e di testo,

Tu sei un gran maestro,

Ti dedico ‘sto pezzo e spero che ricambierai la cortesia.

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Sono bravo a scrivere canzoni, si, ma tu di più, ma tu di più,

Sono bravo a regalare le emozioni, si, ma tu di più,

Ma quanto tempo e ancora, io dovrò darci dentro

Quanto tempo e ancora mi viene da star male perché

Purtroppo io non sono Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci.

Purtroppo io non sono Biagio Antonacci.

Simone Cristicchi, Vorrei cantare come Biagio, video

Il video ufficiale pubblicato su YouTube registra oltre 850mila visualizzazioni. Potete vederlo cliccando qui.