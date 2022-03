Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani già in pre-ordine

Si intitola Volevamo solo essere felici il nuovo album di Francesco Gabbani in uscita il 22 aprile, anticipato dall’omonimo singolo uscito all’inizio di marzo e da La Rete rilasciato lo scorso anno. Un nuovo disco di inediti che arriva a due anni di distanza da Viceversa e a cinque anni da Magellano, l’album che l’ha consacrato tra il grande pubblico.

La tracklist ufficiale del nuovo disco di Francesco Gabbani

Dieci brani per questo Volevamo solo essere felici che sarà disponibile, come la musica italiana ci ha abituato da qualche mese a questa parte, in CD e vinile anche in edizione autografata.

Tossico Indipendente La Mira Volevamo Solo Essere Felici Peace & Love L’Amor Leggero Spazio Tempo La Rete Puntino Intergalattico Sangue Darwiniano Sorpresa Improvvisa

Tutte le edizioni di Volevamo solo essere felici già in pre-ordine

Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani sarà disponibile dal 22 aprile 2022, ma già da oggi è possibile pre-ordinarne una copia scegliendo tra una serie di edizioni pensate anche per i fan più accaniti di uno dei cantautori più apprezzati di questa generazione. Vediamo insieme tutte le opzioni disponibili su Amazon.

Il video ufficiale di Volevamo solo essere felici

