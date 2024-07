La possibile scaletta di Calcutta a Palermo, concerto 25 luglio 2024

Ci sarà anche il concerto di Calcutta, in programma giovedì 25 luglio 2024, alla rassegna “Dream Pop Palermo Fest 2024”. Il cantautore continua a portare in giro per l’Italia il suo tour, con una serie di date sold out e un grande affetto da parte del suo pubblico. La data a Palermo si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa. L’ultima tappa del Relax tour estivo è in calendario il 28 luglio 2024 a Paestum (SA) presso il Planet Arena dei Templi.

Dopo il successo del tour europeo, che ha registrato il sold out al Razzmatazz di Barcellona e all’Olympia di Parigi, Calcutta è tornato in Italia con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Lucca Summer Festival e Milano Summer Festival. Il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni così cariche di emozioni, sta portando in giro per il paese i brani del suo ultimo disco, “Relax”, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

Dopo un silenzio discografico durato cinque anni e anticipato dalle prime date del tour, “Relax” è uscito il 20 ottobre 2023, ed è stato accolto con immenso calore ed entusiasmo dai tantissimi fan affezionati che attendevano da tempo un suo ritorno sulle scene. È stato presentato in anteprima con un’installazione a Roma, a Villa Medici, in collaborazione con l’artista Nico Vascellari, e anticipato da una performance live a Milano, sui tetti della sede di Rai Radio 2. Anche questa volta, Calcutta compone un originale mosaico di emozioni e immagini dal forte potere evocativo, che scalano le classifiche e si trasformano in cori cantati a squarciagola dal pubblico del tour invernale tutto sold out. Dopo un mese, “Relax” è già stato certificato Disco d’Oro e poi di Platino, così come i singoli Giro con Te e 2 minuti (Platino) e Tutti (Oro).

Il live è un trionfo di voci ed emozioni: anche davanti a un pubblico di decine di migliaia di persone, Edoardo riesce a creare intimità con i fan tramite una miscela ammaliante di sicurezza e vulnerabilità, umorismo e sincerità. La potenza della sua voce e la solidità della sua live band, associata a visual di ultima generazione, rendono ogni performance memorabile.

A seguire potete leggere tutte le informazioni sul concerto di stasera, dalla scaletta con l’ordine delle canzoni all’orario di inizio del live.

La scaletta di Calcutta in concerto a Palermo, 25 luglio 2024

Coro

2minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche

Oroscopo

Sorriso (Milano Dateo)

Nuda nudissima

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Il concerto inizierà alle 21. Non sono più disponibili biglietti per la data del 25 luglio, il live è sold out.