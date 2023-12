Vivo è la canzone di Mew presentata, in anteprima, durante la dodicesima puntata di Amici 23 in onda domenica 10 dicembre 2023. Qui sotto potete leggere testo, significato e ascoltare il brano.

L’inedito arriva a distanza di poche settimane dal primo pezzo di Mew, Mercoledì mai.

Il vero nome di Mew è Valentina Turchetto. E’ nata nel 1999 a San Donà di Piave, un comune in provincia di Venezia, ha origini tedesche (dalla famiglia della madre).

Mew, Vivo, Significato, Ascolta la canzone

Nel brano “Vivo”, Mew parla della difficoltà di stare al mondo e di come non sia semplice vivere intensamente e per davvero, senza sprecare un minuto della propria esistenza. Non sa stare bene dentro al mondo e lancia un appello a qualcuno a lei cara: “Che ne diresti di farlo con me?”. Una preghiera per un viaggio insieme, non facile ma necessario.

Clicca qui per ascoltare “Vivo” e per vedere il video dell’esibizione live.

Mew, Vivo, Testo della canzone

Non è tutto oro ciò che brilla ma

Scelgo in mezzo a mille personalità

Sentirsi forti dura un momento

Ma se sei forte lo decide solo il tempo

È complicato amarsi con semplicità

E tutto ciò che faccio poi si complica

Ma se sei forte lo decide solo il tempo

Non ci so stare bene, bene dentro il mondo

Vivo è un aggettivo

Ed io vorrei che fosse vivere

Che ne diresti di farlo con me

Scrivo per sentirmi viva

Ed io vorrei che fosse insieme a te

Come quando piove

Ma non sai perché

E se bastasse solo un ricordo

Per trattenere ancora il tempo

Qui io gli chiederei com’è cadere

Quanto vale ritrovarmi nuda accanto a te

Tu mi fai bene

Mai male

Quando sei con me

Non sto male

E ti senti vivo

È un aggettivo

Ed io vorrei che fosse vivere

che ne diresti di farlo con me

Scrivo per sentirmi viva

Ed io vorrei che fosse insieme a te

Come quando piove

Ma non sai perché