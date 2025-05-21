Amici, Daniele vince il talent: la reazione di Nicolò

Daniele ha vinto l’edizione 2025 di Amici, ma come ha reagito Niccolò dopo le polemiche sulla sua eliminazione? Qui la verità.

Domenica 18 maggio è volta al termine la 24esima edizione di Amici, il talent di Canale 5 condotto ogni anno da Maria De Filippi. Ad alzare la fatidica coppa è stato il ballerino Daniele Doria, che con grande sorpresa ha ottenuto la vittoria, portandosi a casa un ricco montepremi e una borsa di studio della durata di un anno presso la Ailey School di New York, una delle scuole di danza più prestigiose al mondo. In più, il coreografo Daniele Micheletto gli ha anche proposto di partecipare al suo nuovo musical West Side Story. Un momento unico, quello vissuto dal giovane danzatore, al momento della vittoria, contesa con il cantante TriGno.

Prima della finale, si erano però scatenate delle polemiche per via dell’eliminazione dal programma di un amatissimo concorrente, Nicolò Filippucci. Sul web ci sono stati diversi commenti di utenti che hanno espresso la loro discordia nei confronti della decisione dei giudizi di mandare via il giovane.

Come ha reagito Nicolò alla vittoria di Daniele

Negli ultimi giorni c’è stato molto “rumore” per l’uscita di scena del cantante Nicolò dal talent show, tanto che molti fan hanno protestato per questa decisione. Nel corso della finale, proprio Filippucci ha fatto il tifo per i suoi ex coinquilini che sono arrivati in finale e poi alla finalissima. Il cantante ha infatti registrato un video e lo ha postato sulle sue Instagram stories. Nel video si vede il momento in cui Daniele viene decretato il vincitore della 24esima edizione del talent, e TriGno vincitore della categoria canto. “Te la meriti tutta“, ha scritto Nicolò a corredo del filmato, aggiungendo anche un cuore.

Si è trattato di un gesto bellissimo fatto nei confronti dell’amico, con cui ha stretto un bel legame durante la sua esperienza in casetta. D’altronde, in più occasioni, l’ex allievo ha dimostrato di avere grande educazione e rispetto nei confronti dei suoi compagni e di tutti coloro che lavorano nella squadra di Amici.

Chi è Daniele Doria, il vincitore di Amici

Nato nel 2007 e nato a Santa Maria Caputa Vetere (Caserta), Daniele si è approcciato al mondo della danza sin da piccolo e all’età di 5 anni ha iniziato a studiare ballo presso una scuola locale. A 13 anni si è invece trasferito a Roma per studiare all’Accademia Art Village ed è poi volato a Los Angeles per perfezionarsi presso la prestigiosa Playground LA. Nel 2025 è entrato nella scuola di Amici e lì ha ottenuto il successo in tv.