Testo e significato di Mercoledì mai, il brano inedito di Mew presentato ad Amici 2023.

Mew, Mercoledì mai, Significato, Ascolta la canzone

Il brano ripete più volte “Non sono una santa” con la fierezza di chi racconta le emozioni e le sensazioni amorose (e fisiche) di chi non si nasconde al prossimo e rivela -con entusiasmo- il proprio carattere e la propria forza.

Clicca qui per ascoltare “Mercoledì mai” di Mew, con la video esibizione ad Amici 2023.

Mew, Mercoledì mai, Testo

Non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

Mi sveglio con il mal di testa

prendo due Tavor che botta

penso a te

il sole dalla finestra

col primo raggio che passa

e siamo in tre, siamo in tre

torno quella sera con i lividi

semaforo rosso una sera di giovedì

mercoledì mai

e mentre ti riduco in cenere

ti abbraccio e fai da anti proiettile

ma

non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

dove il sole ci cuoce

il sudore ci cuce

le mani alla pelle

le labbra le labbra

no, non sono una santa

Non so te

le tue labbra su di me

le voglio anche se sai

mercoledì mai

Non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

dove il sole ci cuoce

il sudore ci cuce

le mani alla pelle

le labbra le labbra

no non sono una santa

mercoledì mai