Daniele Doria, cosa sta facendo oggi il vincitore di Amici

Daniele Doria, vincitore dell’ultima edizione di Amici, oggi: ecco cosa sta facendo. Tutti i progetti e impegni del ballerino

Daniele Doria, vincitore dell’ultima edizione di Amici, ha conquistato il pubblico grazie al suo talento di ballerino e alla sua semplicità. E’ un ragazzo spontaneo, a tratti insicuro, e sincero. Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi è stato lineare, si è impegnato molto per realizzare le richieste dei suoi coach, e ha legato con diversi compagni. Nonostante i riconoscimenti degli insegnanti di ballo e quelli del pubblico, Daniele non è mai pensato che avrebbe potuto vincere il talent e ancora oggi è incredulo.

Sta vivendo un momento speciale del suo percorso artistico, e non si aspettava tanto affetto. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair Daniele ha rivelato che la vittoria ad Amici gli ha insegnato soprattutto a credere di più in se stesso e nelle sue capacità: “C’è stato nel corso della finale un momento in cui mi dicevo che ce l’avrei potuta fare, ma subito un’altra parte di me mi urlava che non era possibile. Posso dirle, però, di essere molto fiero di me stesso e molto felice oggi.”

Daniele ha più volte raccontato che da bambino è stato vittima di bullismo, lo facevano sentire sbagliato per quello che faceva e amava fare. Ad aiutarlo la famiglia a cui ha confidato i suoi disagi, grazie al dialogo con loro è riuscito a superare il momento difficile e a non farsi sopraffare dalle negatività. Tuttavia non ha mai pensato di lasciare la danza, e anche i suoi genitori lo hanno sempre incoraggiato a realizzare i suoi sogni ponendosi degli obiettivi.

Daniele Doria, nuove opportunità dopo Amici

Daniele Doria, dopo Amici, punta ad affermarsi nel mondo della danza. Nel corso della finale ha ricevuto diverse offerte di lavoro e borse di studio in scuole di danza prestigiose a livello internazionale: deve solo scegliere quella più adatta alle sue potenzialità. Il 19enne vanta già un’esperienza all’estero e a soli 13 anni ha lasciato il paesino dov’è nato per studiare a Roma, ha all’attivo diverse esperienze, per questo la scelta sarà ancora più difficile.

Intanto durante l’Estate presenzierà a diversi eventi in giro per l’Italia, è invitato a moltissime manifestazioni di danza e non mancherà di presenziare a qualche format televisivo. Dopo la vittoria di Amici ha rilasciato diverse interviste dove ha parlato di se stesso, del percorso nel talent, ma soprattutto dei suoi progetti futuri.

Daniele Doria: “Ho rischiato di fare una figuraccia”

Il vincitore di Amici 24 ha ammesso che essersi esibito con i tacchi alla finale del talent è stato un vero azzardo. Voleva dimostrare che poteva andare oltre le sue potenzialità e fare qualcosa che non aveva mai fatto. Oggi con il senno di poi ammette che ha rischiato di fare una figuraccia: “Volevo dimostrare fino all’ultimo le mie capacità mostrando qualcosa che non avevo mai fatto durante il mio percorso. Ho rischiato, perché non fosse andata bene avrei fatto una figuraccia…”

Ha poi aggiunto: “Mi sono messo in gioco perché volevo che tutti vedessero dei nuovi lati di me.” Un’esibizione decisamente coraggiosa che ha confermato il suo talento e le capacità da vero professionista. La coreografia è stata promossa appieno dai giudici, ma soprattutto dal pubblico.