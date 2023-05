Inizia lunedì 15 maggio 2023 la nuova serie tv di Rai 1 “Vivere non è un gioco da ragazzi“, in onda per tre settimane in prima serata. Come abbiamo potuto ascoltare fin dalla promo della fiction, nella colonna sonora possiamo ascoltare il brano “18 anni” di Ariete. A seguire potete ascoltare la canzone, insieme al testo del pezzo.

Ariete, 18 anni, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare il brano 18 anni di Ariete, colonna sonora di “Vivere non è un gioco da ragazzi”

Ariete, 18 anni, Testo della canzone della serie tv “Vivere non è un gioco da ragazzi”

Hai 18 anni e non sai dove aggrapparti

Non sai con chi parlare, non sai di cosa farti

Che ci vogliamo fare (Che ci vogliamo fare)

Mi chiedi venerdì (Mi chiedi venerdì)

Ho 18 anni e non sono come gli altri

Non cerco un’università, ma cerco di calmarmi

E che ci posso fare (E che ci posso fare)

Forse vivrò così (Forse vivrò così)

Sognavo Amsterdam e le sigarette

I viaggi in strada con gli amici di sempre

Mai nessuno ha preso la patente

Ma nessuno ha più concluso niente

E se passassi di qua non mi dispiacerebbe

Ricordare la scuola e ricordare le feste

E se passassi di qua non mi dispiacerebbe

Farei finta che non sia successo niente

Liceo classico e poi Belle Arti

Scendi con i tuoi amici più grandi

Ma dei tuoi problemi non ne parli

Io ho fatto tanti sbagli

Tu invece hai 18 anni e non sai relazionarti

Su feste nei locali ed alcolici coi calmanti

Che ci vogliamo fare (Che ci vogliamo fare)

Chiedo agli amici suoi (Amici suoi)

Ho 18 anni e non sono come gli altri

Ma non sai quante volte c’hanno provato a cambiarmi

E che ci posso fare (E che ci posso fare)

Se non faccio per voi (Se non faccio per voi)

Ci rivedremo da grandi quando saremo stanchi, sì ci rivedremo

Ci rivedremo da grandi, da grandi, da grandi, se ci arriveremo

Ci rivedremo da grandi quando saremo stanchi, sì ci rivedremo

Ci rivedremo da grandi, da grandi, da grandi, se ci arriveremo

Ho 18 anni e non sono come gli altri

Ma non sai quante volte c’hanno provato a cambiarmi

E che ci posso fare (E che ci posso fare)

Se non faccio per voi (Se non faccio per voi)

Ho 18 anni e non sono come gli altri

Ma non sai quante volte c’anno provato a cambiarmi

E che ci posso fare (E che ci posso fare)

Se non faccio per voi (Se non faccio per voi)

Ho 18 anni

Vivere non è un gioco da ragazzi, la trama della fiction di Rai 1

Qui sotto la trama della serie tv di Rai 1, come riportata dai colleghi di TvBlog.

Il 18enne Lele (Riccardo De Rinaldis Santorelli), bravo ragazzo di umili origini, frequenta il liceo con i figli dell’élite bolognese ed è innamorato di Serena (Matilde Benedusi), bellissima, intelligente e perfetta reginetta della scuola.

Invitato una sera in discoteca da Serena e dal suo gruppo di amici, Lele per fare colpo su di lei prende una pasticca di Mdma. Risucchiato nel mondo delle discoteche e della droga, Lele rimane però presto senza soldi e, per continuare a frequentare Serena, si ritrova a comprare le pasticche nel suo quartiere e a rivenderle in discoteca al doppio del prezzo.

Una sera vende una pasticca al suo amico Mirco (Tommaso Donadoni), che viene trovato morto il giorno dopo proprio a causa della droga. Per Lele, corroso dai sensi di colpa perché convinto di essere l’assassino di Mirco, inizia un calvario che stravolge il rapporto con Pigi (Pietro De Nova), suo migliore amico, con Serena e con i genitori.

Anche il resto del gruppo, legato da un patto di omertà volto a custodire il segreto sull’uso di droghe, vive una profonda crisi che porta ciascun membro a fare i conti con la verità e con i propri fantasmi interiori. Dopo molte vicissitudini, dolori e scoperte, Lele decide di liberarsi dal peso delle menzogne e del senso di colpa. Perciò confessa tutto prima al padre Marco (Stefano Fresi) e poi al poliziotto Saguatti (Claudio Bisio). La sua confessione scatenerà una sorta di “epidemia di verità” che porta tutti i principali personaggi a fare i conti con i propri segreti.