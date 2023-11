Fiorella telefona a Cristiano Malgioglio e fa il paciere con Mahmood dopo la polemica per “Cocktail d’amore”: il video di Viva Rai 2

Viva Rai 2, Cristiano Malgioglio: “Sono contento del successo di Mahmood, lo stimo anche se non lo ascolto mai”

Era ghiotta l’occasione di avere Mahmood ospite a Viva Rai 2 e metterlo in contatto con Cristiano Malgioglio dopo la polemica nata a distanza per “Cocktail d’amore”, titolo della canzone incisa dall’interprete di “Soldi” e ‘rea’ di avere lo stesso titolo di un brano degli anni Settanta scritto proprio da Cristiano Malgioglio.

Ai tempi dell’uscita del brano, il paroliere si sfogò su Adnkronos:

Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola ‘Cocktail d’amore’. Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo

E lo stesso raccontato è stato fatto questa mattina a Viva Rai 2, durante l’incontro telefonico tra Malgioglio e Mahmood, nel programma di Fiorello “Viva Rai 2”.

Io mi trovavo a Istanbul e sulla radio stavano trasmettendo il mio pezzo di Mina “Ancora ancora ancora” che ormai è diventata una canzone che ascoltano in quasi tutto il mondo. A un certo punto mi chiama la Adnkronos e mi dice “Ma sai che Mahmood ha inciso ‘Cocktail d’amore’? E io dico “Ma come fa a cantarla? E’ una canzone d’amore, è impossibile…” E mi dicono “No, ha scritto una canzone che si intitola “Cocktail d’amore”. E lì mi sono inc@zzato. Mi sono arrabbiato in quel momento. I titoli iconici bisogna che siano sempre iconici“.

Mahmood, presente nella puntata di Viva Rai 2 e durante la telefonica, è intervenuto per ribadire (ancora una volta) quanto accaduto:

“La canzone è nata perché sono andato a ballare a Berlino in questa serata che si chiamava “Cocktail d’amore” in onore alla tua canzone, capito? Era un omaggio!“

“Noi siamo amici con Mahmood, lo stimo, lui lo sa benissimo anche se non lo ascolto mai. Sono contento del suo successo” la replica di Cristiano.

I due alla fine si incontreranno a Porta Venezia a Milano. Potete vedere qui sotto il video della telefonata:

LA PACE MALGIOGLIO-MAHMOOD ("amore io mi trovavo a Isdambul e in radio stavano trasmettendo il mio pezzo di mina, la mia canzone angora angora angora, che è diventata un suggesso indernazionale")pic.twitter.com/Bw3BDWrAIi — spirito sfranto (@SpiritoSfranto) November 13, 2023

Al termine della puntata, l’imperdibile omaggio a Whoppi Goldberg (che oggi compie gli anni) con tutto il cast del programma vestito da suora -come in Sister Act- e Mahmood assoluto protagonista:

#SisterAct e #VivaRai2 è il crossover di cui non sapevi di avere bisogno. Poi con un coro così ✈️ Buon compleanno #WhoopiGoldberg 🎂 pic.twitter.com/MgRsoK6td5 — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) November 13, 2023