Nemmeno il tempo di annunciare “Cocktail d’amore” come nuovo singolo in uscita venerdì 3 novembre 2023 e Mahmood è finito al centro di una polemica da parte di Cristiano Malgioglio. Al centro delle parole del cantautore di giudice di “Tale e Quale Show”, proprio il titolo della canzone. Parlando con Adnkronos, si è sfogato:

Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola ‘Cocktail d’amore’. Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo

Il nuovo brano di Mahmood, prodotto da Dardust, ha il medesimo titolo della celebre hit scritta proprio da Cristiano Malgioglio. In questo caso non si tratta di una cover bensì di un pezzo inedito che ha “solamente” il medesimo titolo. Ma il paroliere non ci sta:

Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi ‘Nel blu dipinto di blu’. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia

Attualmente non è arrivata alcuna replica da parte di Mahmood, destinatario di questo sfogo pubblico da parte di Cristiano Malgioglio.

Il nuovo pezzo, Cocktail d’amore, in uscita il 3 novembre prossimo, è descritto come una ballad malinconica sulla fine di una relazione, che sfoglia con delicatezza i ricordi della coppia, dai viaggi ai momenti e gesti più semplici, fino a ripercorrere aspettative e desideri ormai annebbiati dai rimpianti.