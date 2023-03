Viva la vida è un brano dei Coldplay, scritto da tutti i membri della band per il loro quarto album, Viva la Vida or Death and All His Friends, pubblicato nel 2008. Il testo della canzone contiene riferimenti storici e cristiani e la traccia è costruita attorno a una sezione di archi in loop all’unisono con un pianoforte elaborato digitalmente. . “Viva la Vida” ha raggiunto il primo posto della UK Singles Chart e Billboard Hot 100, diventando il primo singolo numero uno della band sia negli Stati Uniti e Regno Unito La canzone ha vinto il Grammy Award come canzone dell’anno nel 2009. Qui sotto testo, traduzione e video della canzone.

Viva la vida, ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale di Viva la vida.

Coldplay, Viva la vida, Testo canzone

I used to rule the world

Seas would rise when I gave the word

Now in the morning I sleep alone

Sweep the streets I used to own

I used to roll the dice

Feel the fear in my enemy’s eyes

Listened as the crowd would sing

“Now the old king is dead! Long live the king!”

One minute I held the key

Next the walls were closed on me

And I discovered that my castles stand

Upon pillars of salt and pillars of sand

I hear Jerusalem bells a-ringing

Roman cavalry choirs are singing

Be my mirror, my sword and shield

Missionaries in a foreign field

For some reason I can’t explain

Once you’d gone there was never

Never an honest word

And that was when I ruled the world

It was a wicked and wild wind

Blew down the doors to let me in

Shattered windows and the sound of drums

People couldn’t believe what I’d become

Revolutionaries wait

For my head on a silver plate

Just a puppet on a lonely string

Oh who would ever want to be king?

I hear Jerusalem bells a-ringing

Roman cavalry choirs are singing

Be my mirror my sword and shield

My missionaries in a foreign field

For some reason I can’t explain

I know St Peter won’t call my name

Never an honest word

But that was when I ruled the world

Hear Jerusalem bells a-ringing

Roman cavalry choirs are singing

Be my mirror my sword and shield

My missionaries in a foreign field

For some reason I can’t explain

I know St Peter won’t call my name

Never an honest word

But that was when I ruled the world

Coldplay, Viva la vida, Traduzione canzone

Ero solito governare il mondo

I mari si alzavano quando proferivo parola

Ora la mattina dormo da solo

Spazza le strade che un tempo possedevo

Lanciavo i dadi

Sento la paura negli occhi del mio nemico

Ascoltavo mentre la folla cantava

“Ora il vecchio re è morto! Lunga vita al re!”

Un minuto prima tenevo la chiave

Successivamente i muri furono chiusi su di me

E ho scoperto che i miei Castelli stanno in piedi

Su Colonne di sale e Colonne di sabbia

Sento suonare le campane di Gerusalemme

Cantano i cori della cavalleria romana

Sii il mio specchio, la mia spada e il mio scudo

Missionari in terra straniera

Per qualche motivo che non riesco a spiegare

Una volta che te ne sei andato non c’è mai stato

Mai una parola onesta

E fu allora che governai il mondo

Era un vento malvagio e selvaggio

Ho abbattuto le porte per farmi entrare

Finestre in frantumi e il suono dei tamburi

La gente non riusciva a credere a quello che ero diventato

I rivoluzionari aspettano

Perché la mia testa è un piatto d’argento

Solo un burattino su una corda solitaria

Oh chi vorrebbe mai essere re?

Sento suonare le campane di Gerusalemme

Cantano i cori della cavalleria romana

Sii il mio specchio, la mia spada e il mio scudo

I miei Missionari in un campo straniero

Per qualche motivo che non riesco a spiegare

So che San Pietro non chiamerà il mio nome

Mai una parola onesta

Ma era allora che governavo il mondo

Ascolta le campane di Gerusalemme che suonano

Cantano i cori della cavalleria romana

Sii il mio specchio, la mia spada e il mio scudo

I miei Missionari in un campo straniero

Per qualche motivo che non riesco a spiegare

So che San Pietro non chiamerà il mio nome

Mai una parola onesta

Ma era allora che governavo il mondo