Vita è la nuova canzone de La rappresentante di Lista in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 luglio che si inserisce nel percorso di My Mamma.

Il brano ruota sul ritornello “sei felice o sei complice”, citazione diretta di una poesia del poeta palermitano Nino Gennaro.

Cos’è la felicità? È vita, un sentimento assoluto, senza compromessi o complicità, il superamento di una società dove le difficoltà e le paure fanno parte del menù principale e obbligato. Vita è l’entusiasmante descrizione di un viaggio fuori dagli schemi.

Ecco come La rappresentante di Lista racconta il brano:

“VITA è una canzone che sta perfettamente dentro My Mamma. È stata scritta dopo l’uscita del disco, ma in qualche modo ne amplia il discorso. Come in Resistere, come in Amare, come in Alieno, in VITA il ritornello è un vero e proprio inno. “Sei felice o sei complice” è una citazione di una poesia di un poeta palermitano. Nino Gennaro, poeta morto di AIDS nel 1995 a Palermo, gli ultimi anni della sua vita scriveva a mano dei quaderni e li regalava alle persone più care. Qualche anno dopo, io avevo meno di 20 anni, ne trovai una copia in un cassetto di mia madre. Quelle poesie scritte a mano mi folgorarono. E questa frase iconica “O sei felice, o sei complice” per noi è diventato un vero è proprio slogan. Un motto. La felicità è un atto profondo che può ribaltare il sistema. In una società che ci ha insegnato quasi esclusivamente a ricordare la paura, la chiusura e le difficoltà, un vero atto di resistenza potrebbe essere quello di tenerci stretti gli attimi di gioia. Rinnovare lo stupore, la curiosità, la meraviglia.”

Qui sotto audio e testo di Vita de La rappresentante di Lista.

[Strofa 1]

Ho fatto sempre quello che dovevo fare

Adesso voglio fare, devo fare quello che no, non si fa

Ho fatto bene e molto spesso ho fatto male

Adesso voglio fare, voglio fare

Lasciami stare qua, fammi provare

Prendere la città sembrava impossibile

La tua felicità ci pensi ancora

Ci metteremo la faccia, spero ti piaccia

[Pre-Ritornello 1]

Voglio possederti come non ho fatto mai

Voglio possedere la mia vita

Voglio accarezzarti come non ho fatto mai

Voglio la vita

[Ritornello]

Tutta qua la felicità sembra semplice

Sei felice o sei complice

Cosa c’è di difficile, non ti perdere

Sei felice o sei complice

[Strofa 2]

Abbiamo tutto, abbiamo soldi da buttare

Adesso voglio dare, devo dare, divideremo a metà

Non volevo mentire, non ho scuse da dare

Non devi dirmi altro amore

[Pre-Ritornello 1]

Voglio possederti come non ho fatto mai

Voglio possedere la mia vita

Voglio attraversarti come non ho fatto mai

Voglio

[Ritornello]

Tutta qua la felicità sembra semplice

Sei felice o sei complice

Cosa c’è di difficile, non ti perdere

Sei felice o sei complice

[Strofa 3]

Tremare come le foglie

Non avere paura di niente, viviamo sempre

Tutta qua la felicità sembra semplice

Sei felice o sei complice

[Bridge]

Ossessione dolce, languide carezze

Aspettiamo il sole, alba e stelle insieme

[Pre-Ritornello 2]

Tutta qua la felicità sembra semplice

Sei felice o sei complice

Cosa c’è di difficile, non ti perdere

Sei felice o sei complice

[Ritornello]

Tutta qua la felicità sembra semplice

Sei felice o sei complice

Cosa c’è di difficile, non ti perdere

Sei felice o sei complice

[Outro]

Tremare come le foglie

Non avere paura di niente, viviamo sempre

Cosa c’è di difficile, non ti perdere

Sei felice o sei complice