La città addosso è il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista, disponibile dal 27 settembre 2024. Con questo brano la cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e il polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina, proseguono il percorso verso il loro nuovo lavoro discografico, di cui non sono ancora stati rivelati dettagli, inaugurato con l’uscita di “Paradiso” la scorsa primavera.

Si tratta di un pezzo che si inserisce nel lungo viaggio sonoro di LRDL, iniziato 13 anni fa: un viaggio senza soluzione di continuità, con un suono ben riconoscibile, ma sempre alla ricerca di nuove evoluzioni musicali e di approfondimenti poetici e tematici. LRDL continua a esplorare l’emotività umana e a metterla in rapporto col mondo: ne “LA CITTÀ ADDOSSO” la strofa, segreta e personale, racconta un’intimità che esplode poi nel ritornello con il dolore e la nostalgia che si ripercuotono nel disagio sociale e culturale della città.

A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “LA CITTA’ ADDOSSO” DE LA RAPPRESENTANTE DI LISTA SU YOUTUBE.

Ecco il testo del brano “La città addosso” de La Rappresentante di Lista.

Giocavi con me, come un bambino

Videogiochi, pelle d’oca, sembrava il destino

Cantavi per me, passavano ore

Il tuo odore sul cuscino, stammi vicino

Mi sento la città addosso, la confusione nella radio

La musica, io non mi riconosco

La televisione ha detto: “È tutto a posto”

La mia delusione: “Non ho scelto quello giusto”

Mi sento la città addosso, la confusione nella radio

La musica, io non mi riconosco

La televisione ha detto: “È tutto a posto”

La mia delusione: “Non ho scelto quello giusto”

Ta, ta-ra, ta-ra-ra-ra-ra

Ta, ta-ra, ta-ra-ra-ra-ra

Ta, ta-ra, ta-ra-ra-ra-ra

Ta, ta-ra, ta-ra, ta-ra

Pensavi di me che ero speciale

Tra le stelle е i vestiti, fare l’amore

Cullami qui, fammi sognarе

Se solo sapesse che vita mi aspetta

Avrei anche meno paura

Mi sento la città addosso, la confusione nella radio

La musica, io non mi riconosco

La televisione ha detto: “È tutto a posto”

La mia delusione: “Non ho scelto quello giusto”

Mi sento la città addosso, la confusione nella radio

La musica, io non mi riconosco

La televisione ha detto: “È tutto a posto”

La mia delusione: “Non ho scelto quello giusto”

Ta, ta-ra, ta-ra-ra-ra-ra

Ta, ta-ra, ta-ra

Dove si va?

E ci troveremo sfiorare

La felicità

Corri, dai, non farti fregare

Mi sento la città addosso

E il sole, e il mare, la fame

Le tue mani sul mio collo

Sono notti che non dormo, mhm-mhm

Mi sento la città addosso

E il sole, e il mare, la fame

Le tue mani sul mio collo

È un cosa che non voglio, mhm-mhm

Mi sento la città addosso

E il sole, e il mare, la fame

Le tue mani sul mio collo

È una storia che non scorgo

Mhm-mhm-mhm-mhmh