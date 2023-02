Via Del Campo è una celebre canzone di Fabrizio De André, pubblicata nel 1967 e contenuta nel primo album di inediti del cantautore genovese, Volume 1.

Fu pubblicata come singolo nel 45 giri, Via del Campo/Bocca di Rosa.

Una cover famosa del brano è firmata da Enzo Jannacci, contenuta nell’album-tributo Faber, amico fragile.

Fabrizio De André, Via del Campo: autori e significato canzone

Via del Campo è stata scritta da Fabrizio De André per quanto riguarda il testo e da Enzo Jannacci per le musiche, tratte da una canzone di Dario Fo e Jannacci, dal titolo La mia morosa la va a la fonte.

Il brano è ambientato in Via del Campo, una strada che fa parte dei caruggi di Genova e uno dei vicoli più malfamati della città negli anni ’60.

Tra i personaggi che hanno ispirato Fabrizio De André per il testo, troviamo una prostituta, un uomo innamorato della prostituta, che, illuso, sogna un giorno di sposarla, e una bambina, simbolo di innocenza e di speranza in un luogo così degradato.

De André, in questo testo, racconta l’amore mercenario con poesia e senza giudizio, mostrando anche solidarietà verso gli emarginati della società, protagonisti della canzone.

Via del Campo: ascolta la canzone

Fabrizio De André, Via del Campo: testo canzone

Via del Campo c’è una graziosa

Gli occhi grandi color di foglia

Tutta notte sta sulla soglia

Vende a tutti la stessa rosa.

Via del Campo c’è una bambina

Con le labbra color rugiada

Gli occhi grigi come la strada

Nascon fiori dove cammina.

Via del Campo c’è una put*ana

Gli occhi grandi color di foglia

Se di amarla ti vien la voglia

Basta prenderla per la mano

E ti sembra di andar lontano

Lei ti guarda con un sorriso

Non credevi che il paradiso

Fosse solo lì al primo piano.

Via del Campo ci va un illuso

A pregarla di maritare

A vederla salir le scale

Fino a quando il balcone è chiuso

Ama e ridi se amor risponde

Piangi forte se non ti sente

Dai diamanti non nasce niente

Dal letame nascono i fior

Dai diamanti non nasce niente

Dal letame nascono i fior.

Via del Campo: video ufficiale

Non esiste un video ufficiale di Via del Campo ma su YouTube si può trovare l’esibizione di Fabrizio De André tratta da un famoso concerto del 1998 al Teatro Brancaccio di Roma dal quale fu ricavato l’album live Fabrizio De André in concerto, pubblicato nel 1999.