Ginevra Lamborghini ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Venere, durante la diretta del Grande Fratello Vip 2022, nella puntata di lunedì 28 novembre. L’influencer è stata tra i protagonisti di questa edizione del reality show ma è stata poi squalificata dopo il caso Marco Bellavia. Sorella della celebre Elettra Lamborghini, in passato, anche Ginevra ha tentato la strada della musica. Tra i suoi pezzi, citiamo Amami davvero, Alibi e Scorese. Fra pochi giorni, invece, ecco il rilascio di “Venere”.

Così si era raccontata Ginevra Lamborghini prima di entrare al Grande Fratello Vip 2022:

Sono nata in una famiglia famosa. Mia sorella Elettra non so se è felice vedermi qui. Sarò sincera, abbiamo vissuto nell’agio e nel lusso fino da piccolini. Al mio diciottesimo sono uscita e mi sono trovata una Lamborghini avvolta in un nastro rosso. Quando sentono il mio nome mi collegano ad una visione idealizzata di ereditiera. Ma io sono tutt’altra cosa. Mi sono sempre data da fare in azienda da mio padre. Parallelamente ho una grande passione per il canto e la musica. Io e mia sorella facciamo musica completamente diversa. Con lei non abbiamo più rapporti dal 2019. Pensate che sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronto. Io sono qua.

Con la sorella, Ginevra Lamborghini non ha più rapporti da diverso tempo. Non si conoscono i motivi della loro rottura ma Ginevra, in più occasioni, ha assicurato di sperare in una ricucitura del loro legame. Ma, fino a questo momento, niente di fare.

Vi terremo aggiornati su Venere, il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini, disponibile dal 2 dicembre 2022, con testo, video e audio della canzone.