Veleno 8 è l’ottavo capitolo della saga di Gemitaiz e MadMan, contenuto nel nuovo mixtape del rapper di origini pugliesi, MM Vol. 4, disponibile dal 12 novembre.

Prodotto da Mixer T. e PK, Veleno 8 è l’ottava traccia del mixtape di MadMan che, oltre a Gemitaiz, vede anche la partecipazione di Rafilù e Speranza, Massimo Pericolo, MV Killa e Yung Snapp, Ivan, Mattaman, Lil’Pin, Ill Nacho e Rik Rox, e Zano.

Veleno, Gemitaiz e MadMan: i capitoli precedenti

La saga di Veleno è iniziata nel 2009 con la canzone dal titolo omonimo, inserita da Gemitaiz nel suo mixtape, Quello che vi consiglio.

Veleno pt. 2, invece, è stata pubblicata nel 2010 e inserita nel secondo volume del mixtape di Gemitaiz (Quello che vi consiglio Vol. 2).

Veleno pt. 3, invece, è stata rilasciata nel 2011 ed è presente nel mixtape di Gemitaiz e MadMan, Haterproof.

Veleno pt. 4 si trova nel mixtape di Gemitaiz, Quello che vi consiglio Vol. 4, pubblicato nel 2013, mentre Veleno pt. 5 si trova nel quinto volume di Quello che vi consiglio, pubblicato nel 2014.

Veleno 6, invece, è stato pubblicato nel 2016 ed è presente nel mixtape di MadMan, MM Mixtape Vol. 2.

Veleno 7, infine, è stato pubblicato nel 2019 ed è il primo singolo estratto da Scatola Nera, album di Gemitaiz e MadMan.

Una curiosità: Veleno 8 è anche il titolo di un dissing contro Gemitaiz e MadMan, pubblicato da Canesecco due anni fa.

Veleno 8: testo

Clicca qui, per ascoltare la canzone.

È il Gemitaiz, te rispondo ancora, what

Giri con i bot, minimo sei un flop

Vendico l’hip-hop tipo Holy Ghost

Per i posteri con i poster in camera con gli Uniposka

E la firma nostra nei posti come una cosca

Abbiamo tutti gli occhi rossi come una giostra

Broski, noi siamo i mostri di questa roba

Ho skills molto più grandi dell’altra volta

Metto in moto, tu dammi un attimo e parto

Ho il rap su quel piedistallo, te sei matto

Scrivo da secoli, ho i demoni e rappo

Qui da sempre, sono un ghost

Sì, buco i femori, i miei metodi sono peggio dei tuoi

Dicono, alright, quando arrivo, goodbye

Quindi mo’ eccomi e scusami se passo

No, non colmi il gap, c’è una password

Ti chiamo più tardi, ti sparo con le armi

Ho gradi più alti, non mi fanno mai giocare con gli altri

Voglio contare i contanti col mare davanti

Mangiare gamberi, fumare alberi е lasciare gli avanzi

Perché così è poco, voglio il fuoco

Ho il rap nuovo, sputo gemmе, vinco sempre

Dov’è il gioco, il flow splende come un rogo

Stringo i denti come un dogo

Sì, frate, poi dopo clicca su play, bevo un’ipa coi miei

Dice, guarda, Gemitaiz ancora spitta in Blu-Ray

Questa m*rda sale come una pasticca in un rave

Vai fuori in 60 secondi come Nicolas Cage

Ti rigo la chain che tanto l’avrai vinta su eBay

Bianco e nero in pellicola, fra’, tipo La Haine

Frate’, siamo Apple, tu sei tipo Huawei

Get out my way, vi mando a letto, ho il flow bello

Ti ritaglia come un coltello in mano a Kurt Angle

Sto sul sample come su un Lambo

Sicuro che al tuo concerto non vengo

Veleno stupendo, faccio altri 200

Giù con doppia M, baby, tu mi sembri Hugh Grant, bro

Wanna fuck with us, you can’t, bro

Siamo Misfits, ci hanno visti in hit-list

Dammi un beat, causo aneurismi, sì, zi’

Fammi un dissing, sono tipo Keanu Reeves, ti stacco i crocifissi

Coatto tipo Swizz Beatz, sì, ti faccio un lifting

Ti strappo la colecisti

So che c’hai la pistola ma per i piercing

Rimandarvi a scuola, bro, è very easy.

Le tecniche che cerchi le copi

Mi tappo le orecchie e poi gli occhi, monkey

Senti che il mio flow è OP

Entri in lobby e scoppi in due colpi

M è Modern Warfare, il golpe

Full equipped, fra’, come il BOPE

Tra ‘ste pippe, fra’, sono un totem

Jack The Ripper, fra’, Pedro Lopez

Spacco un beat, poi spacco quell’altro

Sgancio un petardo, faccio Pearl Harbor

Parli di calcio, faccio reparto

Baggio, Ronaldo, intendo Nazario

Fra’, balbetto non per il freddo

Ma perché ho un etto dentro lo zaino

E anche se è gennaio, mi sento al Cairo

Sto volando, autopilot

Lirico stron*o, Billy Bob Thorton

Massima resa ma con il minimo sforzo

Tu ti chiudi in studio come in chiesa e non ci arrivi col flow, bro

Tu non sei un pro, bro

Scrivo questa m*rda tipo in 20 minuti come la 6, frate, che è doppio platino

Ho il tocco magico, ti scarico addosso una 16, poi la ricarico

Ti barrico in casa col panico

Sto con Davide che li scialacqua tipo pascià

Il flow cavalca tipo Calabria sopra la fascia

Ogni barra è un’ascia che lascia una traccia

La seguo tipo cane da caccia e c’è la tua faccia

Il flow ti appende, dà sberle

Passa veloce e non attende, va e prende

La voce ti lascia in stampelle, Schwarzenegger

Vergognati in mezzo alla gente, Fassbender

Ehi, M, baby, sto in play, rappo sempre

Dribblo tipo Dwyane Wade, ankle breaker

Primo in questo rap game tipo Lakers

Seppellisco rapper, Undertaker

Stile complicato, è un rompicapo

Sneakers in coordinato al copricapo

Rime di lignaggio, call me Capo

Questo me lo mangio e lo rica’

Frate, peso troppo, sono il rap king

So che quando penso troppo dopo vado in bad trip

Sono come Norton nel riflesso degli specchi

Li hai mai visti quei film, il mio doppio è Brad Pitt

M è troppo sexy, la faccia da tossico la vedi anche nel press kit

Il migliore è il prossimo quando parli di pezzi

Chiamano i detective, ho un milione di HP

Tu c*glione, rage quit

Meno male che ci sta Mad come artista rap

Lei che sta nel back, sta con te, però fissa me

Non entravo al club, mi sa che ero in lista black

Ora pista black, Dsquared

Bibbidi, bobbidi, bu

Stappo lo shampoo, tu brindi col Brut

Per fare un flow originale vai a Lourdes

L’anima di chi ti…