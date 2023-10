Vasco Rossi è pronto per annunciare il tour 2024. In queste ore il cantautore festeggia il successo della serie Netflix “Vasco Rossi – Il Supervissuto“, arrivato comodamente al primo posto della classifica dei contenuti più visti della piattaforma streaming. Insieme alla serie, è uscito anche il brano inedito “Gli sbagli che fai“, pezzo scritto e scelto appositamente per il suo progetto tv. Ma non è finita qui. Perché presto (c’è chi vocifera addirittura nelle prossime ore…), il rocker annuncerà anche le date del suo tour previsto nel 2024.

Sul sito ufficiale di Vasco Rossi, è stata aggiunge una pagina relativa proprio alla prevendita dei biglietti per il fan club ufficiale. Possiamo leggere, infatti:

Per una buona esperienza di prevendita vi consigliamo di leggere attentamente tutte le informazioni di questa pagina.

Tutto quello che c’è da sapere sulla prevendita si trova qui.

Pagina in costante aggiornamento.

CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA PREVENDITA

Tutti gli iscritti al Blasco fan club con tessera con scadenza

31.12.2024 o 31.12.2025

Vasco Rossi tour 2024, info prevendite fan club

Tutte le informazioni relative alle prevendite e alle date ufficiali dei concerti di Vasco Rossi sono “in arrivo”:

ATTENZIONE IL CODICE PREVENDITA E’ STRETTAMENTE PERSONALE

Non fotografare o comunicare mai il tuo codice prevendita a nessuno per non rischiare l’annullamento dei tuoi ticket.

I codice prevendita è personale e deve corrispondere allo stesso nome dell’account di vivaitcket.

Es. Account fan club intestato a Matteo Bianchi ha il codice di prelazione personale che deve essere inserito nell’account Vivaitcket intestato sempre a Matteo Bianchi.

ORARI PREVENDITA RISERVATA AI SOCI DE IL BLASCO FAN CLUB

In arrivo ….

INGRESSO CONCERTI 2024

Gli iscritti del Blasco fan club con il ticket di prato o prato gold avranno l’accesso anticipato al concerto.

REGOLE PREVENDITA

In arrivo .

I biglietti in prelazione fan club si possono acquistare solo ed esclusivamente online su

vascolive.vivaticket.it

Tutti i ticket devono essere nominativi cioè intestati solo alla persona che entrerà al concerto

Vi terremo aggiornati sulle date dei concerti e sui prezzi dei biglietti non appena disponibili.