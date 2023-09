Vasco Rossi ha annunciato l’uscita di una nuova canzone, Gli sbagli che fai, disponibile prossimamente e incisa appositamente per la serie “Vasco Rossi – Il supervissuto“.

E’ stato lo stesso cantante, in un post pubblicato sui social, a raccontare come sia nato il brano e quale sia stata l’ispirazione per la genesi del pezzo.

“GLI SBAGLI CHE FAI”

In arrivo la nuova canzone!!!

…scritta apposta per la serie “Vasco Rossi – Il Supervissuto”! 💥🤟🎊

A un certo punto ho avuto la netta sensazione che ci volesse anche una canzone, una canzone inedita, proprio adatta per la serie. Il titolo è .. “Gli sbagli che fai”.

Perché io sono quello che sono .. grazie a TUTTO quello che ho fatto… anche ..soprattutto agli sbagli. Ne valeva la pena? SÌ!!!

E rifarei tutto… tutto quello che ho fatto.. in questa mia straordinaria vita spericolata e… supervissuta.

C’è una frase alla fine della canzone, che secondo me è particolarmente importante, perché dice..

“Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile”…

Questo, secondo me, è quello che fa un artista con il suo pubblico. Qualsiasi artista prende il suo pubblico per mano e gli racconta che niente è impossibile. ✌️😉💥

La serie “Vasco Rossi – Il supervissuto” segue il cantante nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff, anche regista della docuserie, Vasco Rossi – Il Supervissuto è prodotta da Solaris Media di Guglielmo Ariè e Azzurra Ariè in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff.

Sarà disponibile prossimamente su Netflix ma la data non è stata ancora annunciata.