Sarà disponibile dal 12 novembre 2021, Siamo qui, il nuovo album di Vasco Rossi anticipato dall’omonimo singolo, uscito il 15 ottobre scorso.

Vasco Rossi, Siamo qui, Tracklist album

Ecco la tracklist del nuovo disco di Vasco Rossi, Siamo qui che include dieci brani inediti. Tra questi, ovviamente, Siamo qui e il brano Una canzone d’amore buttata via, rilasciata il 1 gennaio 2021.

XI comandamento

L’amore l’amore

Siamo qui

La pioggia la domenica

Tu ce l’hai con me

Un respiro in più

Ho ritrovato te

Prendiamo il volo

Patto con riscatto

Una canzone d’amore buttata via

L’album esce a distanza di ben sette anni dal precedente lavoro del rocker, pubblicato nel 2014 e intitolato “Sono innocente”.

E’ possibile fare anche l’ordine e il pre-order su Amazon, con versioni esclusive del progetto.

L’annuncio del nuovo disco

Era stato proprio Vasco Rossi, nel luglio 2020, ad annunciare di essere impegnato nella lavorazione dell’album.

Adesso sono qua nel mio quartier generale a Rimini, città che ho sempre amato moltissimo e in cui sono venuto per tanti anni di seguito. Cosa farò? Ebbene sì, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson: sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. “Evviva!” (ride e si alza allargando le braccia). Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare?.

Rinviato, infatti, l’atteso tour, il cantante aveva ammesso di essersi concentrato sulla scrittura di nuovi pezzi e che il disco sarebbe uscito nel 2021.