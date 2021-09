Siamo Qui, il nuovo album di Vasco Rossi è già in pre-ordine

Vasco Rossi sta per tornare in pompa magna e i fan stanno già scalpitando! Via Instagram il Blasco Nazionale ha ufficializzato la data di uscita del nuovo e attesissimo album, Siamo Qui, anticipato dal singolo Una canzone d’amore buttata via uscito il 1° gennaio scorso.

A sette anni di distanza da Sono innocente – sì, strano ma vero, era il 2014 – il rocker più famoso e amato d’Italia si appresta a lanciare il nuovo album di inediti il 12 novembre 2021, confermando già da ora anche le date del tour che nel corso del prossimo anno lo porterà in giro per l’Italia per accompagnare l’album Siamo Qui, che dovrebbe essere composto da 10 inediti, incluso il già citato “Una canzone d’amore buttata via”

L’artista di Zocca non ha ancora comunicato la tracklist ufficiale del nuovo album, ma i preordini del disco sono già partiti e grazie a questo possiamo anticiparvi che le edizioni di ”Siamo Qui” in arrivo sono molte, inclusa un’edizione in esclusiva per Amazon.

Siamo Qui, le versioni del nuovo album di Vasco Rossi in pre-ordine

Siamo Qui. CD Digipack con booklet da 32 pagine

È la versione base del disco, che include la copia fisica e un booklet da 32 pagine.

Siamo Qui. CD Deluxe in esclusiva per Amazon.it

Siamo Qui in doppio vinile

L’edizione per i fan del vinile. Contiene un doppio vinile nero.

Pre-ordina la versione 2 LP di Siamo Qui a 33,99 euro

Siamo Qui. 2LP Colorato, Autografato e Numerato

È già l’edizione più pre-ordinata. Include GATEFOLD con 2 LP in vinile 180gr colorato, buste singole personalizzate, confezione numerata in tiratura di 3.000 pz e l’autografo di Vasco Rossi.

Siamo Qui. Il box superdeluxe in tiratura limitata

L’edizione per i veri fan di Vasco Rossi, proposta in esclusiva su Amazon.it e disponibile in tiratura numerata e limitata di 2.000 copie. Il box superdeluxe contiene:

CD di Siamo Qui

Doppio LP nero

Due 45 giri di cui uno con il nuovo singolo e la sua versione strumentale sul lato B, mentre l’altro conterrà esclusive versioni acustiche di due brani dell’album

Book fotografico esclusivo

Cappellino ricamato col logo del titolo

T-shirt esclusiva (Taglia unica L)

Pre-ordina il BOX SUPERDELUXE di Siamo Qui a 209,99 euro

