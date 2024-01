Si terrà allo stadio comunale di Bibione la data zero del tour 2024 di Vasco Rossi. Il cantante ha annunciato, in queste ore, la decisione di fare le “prove generali” proprio lì, il prossimo 2 giugno. Successivamente, i live si terranno allo Stadio San Siro a Bari e al San Nicola a Bari.

I biglietti saranno disponibili dalle 12 del 31 gennaio 2024. Clicca qui per l’acquisto e tutte le informazioni.

Numerose le date previste a San Siro. Si parte il 7 giugno 2024 per poi continuare l’8 giugno, l’11 giugno, 12 giugno, 15 giugno, 19 giugno e 20 giugno. Seguono, poi, le altre tappe a Bari: 26 giugno allo Stadio San Nicola, poi il 29 e 30 giugno. A ottobre 2023 l’annuncio entusiasmò i fan:

L’estate che “bussa alle porte… entra dalle finestre… s’infila sotto le gonne delle donne…” KOMincia con i concerti di Vasco Rossi, che quest’anno, 2024, prosegue il suo VASCO LIVE tour negli stadi, partendo – udite udite – il 7 Giugno da Milano allo Stadio San Siro, attesissimo il ritorno dopo il 2019 e concludendo a Bari allo Stadio San Nicola il 25 Giugno.

Milano per la prima volta 7 volte lo stadio San Siro: non lo ha mai fatto nessuno, è di Vasco il record precedente di 6 concerti consecutivi nel 2019. E anche Bari, per la prima volta 3 volte il San Nicola: non lo ha mai fatto nessuno, l’ultimo sold out allo stadio di Bari, il 22 giugno 2022.