Dopo più di 40 anni dall’uscita e in occasione della pubblicazione di “Bollicine – 40th RPlay Special Edition”, che celebra il 40° anniversario del sesto album di Vasco Rossi, è stato condiviso il video ufficiale di “Vita spericolata“. La clip è prodotta da Chiaroscuro Creative e diretto da Arturo Bertusi. Nelle immagini è presente la nascita del brano, con il cantautore in auto e un taccuino bianco accanto a lui. In mezzo ad altre scene, c’è il messaggio stesso del pezzo, un invito a vivere in piena libertà.

A chiudere il video, il biglietto con la scritta “Vita” che esce dal finestrino e rimane in primo piano.

La canzone è stata presentata, per la prima volta, al Festival di Sanremo 1983 e si posizionò penultima nella classifica finale, diventando però, poi, uno dei classici indimenticabili nella carriera di Vasco Rossi.

Il video di Vita Spericolata di Vasco Rossi

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Vita spericolata” di Vasco Rossi.

Vasco Rossi, Vita spericolata, Testo della canzone

Voglio una vita maleducata

Di quelle vite fatte, fatte così

Voglio una vita che se ne frega

Che se ne frega di tutto sì

Voglio una vita che non è mai tardi

Di quelle che non dormono mai

Voglio una vita di quelle che non si sa mai

E poi ci troveremo come le stars

A bere del whisky al Roxy bar

O forse non c’incontreremo mai

Ognuno a rincorrere i suoi guai

Ognuno col suo viaggio

Ognuno diverso

E ognuno in fondo perso

Dentro i fatti suoi, suoi

Voglio una vita spericolata

Voglio una vita come quelle dei film

Voglio una vita esagerata

Voglio una vita come Steve McQueen

Voglio una vita che non è mai tardi

Di quelle che non dormi mai

Voglio una vita, la voglio piena di guai

E poi ci troveremo come le stars

A bere del whisky al Roxy bar

Oppure non c’incontreremo mai

Ognuno a rincorrere i suoi guai

Ognuno col suo viaggio

Ognuno diverso

E ognuno in fondo perso

Dentro i fatti suoi

Voglio una vita maleducata

Di quelle vite fatte così

Voglio una vita che se ne frega

Che se ne frega di tutto sì

Voglio una vita che non è mai tardi

Di quelle che non dormi mai

Voglio una vita

Vedrai che vita vedrai, uh

E poi ci troveremo come le star

A bere del whisky al Roxy bar

O forse non c’incontreremo mai

Ognuno a rincorrere i suoi guai

E poi ci troveremo come le star

A bere del whisky al Roxy bar

O forse non c’incontreremo mai

Ognuno a rincorrere i suoi guai

Voglio una vita spericolata

Voglio una vita come quelle dei film

Voglio una vita esagerata

Voglio una vita come Steve McQueen

Voglio una vita maleducata

Di quelle vite fatte, fatte così

Voglio una vita che se ne frega

Che se ne frega di tutto sì