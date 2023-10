Vasco Rossi torna in tour nel 2024 con una serie di date live negli Stadi. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, lunedì 2 ottobre sono state svelate le prime date dei concerti, con ben 4 appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano e una tappa allo Stadio San Nicola di Bari. Sul sito ufficiale del cantante possiamo leggere l’annuncio ufficiale.

GIUGNO 2024

L’estate che “bussa alle porte… entra dalle finestre… s’infila sotto le gonne delle donne…” KOMincia con i concerti di Vasco Rossi, che quest’anno, 2024, prosegue il suo VASCO LIVE tour negli stadi, partendo – udite udite – il 7 Giugno da Milano allo Stadio San Siro, attesissimo il ritorno dopo il 2019 e concludendo a Bari allo Stadio San Nicola il 25 Giugno.

Ecco le date che Live Nation annuncia oggi:

07 Giugno Milano Stadio San Siro

08 Giugno Milano Stadio San Siro

11 Giugno Milano Stadio San Siro

12 Giugno Milano Stadio San Siro

25 Giugno Bari Stadio San Nicola

I biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili dal:

4 Ottobre dalle ore 12:00 per il Blasco Fan Club

5 Ottobre dalle ore 12:00 prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation

6 Ottobre dalle ore 12:00 apertura vendite su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.

Radio partner ufficiali del Vasco Live 2024 saranno Radio Italia e Radio 2.

Live Nation ha annunciato oggi queste date, frase che fa presagire l’aggiunta di ulteriori tappe nei prossimi giorni. In quali altre città si esibirà Vasco Rossi nel 2024?

Vasco Rossi tour 2024, prevendite per il fan club ufficiale

Ecco le informazioni, invece, per gli iscritti al fan club ufficiale di Vasco Rossi, che potranno usufruire delle prevendite dei biglietti.

Possono partecipare tutti gli iscritti al Blasco fan club con tessera con scadenza

31.12.2024 o 31.12.2025.

ORARI PREVENDITA RISERVATA AI SOCI DE IL BLASCO FAN CLUB

Dalle ore 12.00 di mercoledì 4 ottobre 2023 fino alle ore 11:00 di venerdì 6 ottobre 2023, presso il circuito VIVATICKET.

Ogni iscritto, identificato attraverso il nuovo codice prelazione associato al proprio codice tessera, potrà acquistare per ogni data:

MILANO:

1 biglietto per il settore prato gold oppure fino a 2 biglietti per il settore prato oppure fino 2 biglietti de settore1 numerato

fino a 4 biglietti del settore 2, 3, 4, 5, 6, o 7 settore.

BARI:

1 biglietto per il settore prato gold oppure fino a 2 biglietti per il settore prato

fino a 4 biglietti del 1, 2, o 3 settore.