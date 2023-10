La colonna sonora de “Il Supervissuto”, la serie su Vasco Rossi in onda su Netflix, vedrà la luce da venerdì 3 novembre 2023 in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali. E ha già un traguardo involontario poiché si tratta del primo disco per la EMI Records Italy, dopo la riapertura in Italia della celeberrima label.

Vasco Rossi, Il Supervissuto, tracklist colonna sonora

Il Supervissuto OST, è composto da 2 cd/4LP contenenti 32 brani, mentre l’edizione digitale ne contiene 50, una selezione di quelli che vengono citati nei 5 episodi e tra i più significativi dei suoi ultimi 40 anni. Tra pubblico e privato, tra la sua carriera artistica e il suo percorso di vita molto spazio è dato alla musica, alle sue canzoni, immortali, che seguono passo per passo la sua vita…. da “Ed il tempo crea eroi” a “Colpa d’Alfredo” a “La noia”, “Ogni volta”, “Vita spericolata”, “Liberi liberi”, “Gli spari sopra”, “Un gran bel film”, “ Gli angeli”, “Il mondo che vorrei”.

Tracklist edizione fisica:

CD 1

01 Gli Sbagli Che Fai (Inedito)

02 Ed Il Tempo Crea Eroi (Live – Modena Park)

03 Jenny è Pazza (Live – Rewind)

04 Albachiara (Live – Fronte Del Palco Live)

05 Colpa D’Alfredo (Live – Modena Park)

06 Anima Fragile (Live – London Instant Live)

07 Siamo Solo Noi (Live – Nonstop Live)

08 Ogni Volta (Live – Modena Park)

09 La Noia (Live – Tutto In Una Notte Live Kom 015)

10 Canzone (Live – Live Kom 011)

1 1 Vita Spericolata (Live – Fronte Del Palco Live)

12 Bollicine (Live – Rewind)

13 Va Bene, Va Bene Così (Live – San Siro 10.7.90)

14 Ti Taglio La Gola (Live – Roma Circo Massimo)

15 C’è Chi Dice No (Live – Roma Circo Massimo)

16 Blasco Rossi (Live – Rewind)

17 Ridere Di Te (Live – Fronte Del Palco)

Cd 2

01 Liberi… Liberi

02 Vivere

03 Gli Spari Sopra

04 Senza Parole

05 Un Gran Bel Film

06 Sally (Da L’Altra Metà Del Cielo)

07 Gli Angeli

08 Quanti Anni Hai

09 Siamo Soli

10 Un Senso (Da L’Altra Metà Del Cielo)

1 1 Il Mondo Che Vorrei

12 Eh… Già

13 L’Uomo Più Semplice

14 Se Ti Potessi Dire

15 Una Canzone D’Amore Buttata Via