Vale Pain, Te Quiero è il nuovo singolo (Testo e Video)

Dopo il successo ottenuto con il Seven 7oo Mixtape, l’album dell’omonimo collettivo formato dai rapper Rondodasosa, Neima Ezza, Sacky, Keta, Kilimoney e Vale Pain, contenente il singolo certificato Disco di Platino, Seven 7oo, Vale Pain torna con un singolo estivo, dal titolo Te Quiero.

Il singolo, prodotto da NKO, e il relativo video ufficiale sono stati pubblicati il 22 luglio 2022.

La canzone rivisita una hit del 2007 di Sean Kingston, Beautiful Girls, che a sua volta conteneva un campionamento della celebre Stand by Me di Ben E. King. Anche il video ufficiale richiama le atmosfere del videoclip di Beautiful Girls.

Vale Pain – Te Quiero: significato canzone

Nel testo della canzone, il rapper italo-peruviano descrive il suo rapporto con le ragazze, raccontando alcune situazioni vissute nella sua quotidianità e ammettendo che vorrebbe una ragazza sempre diversa in quanto fa fatica a fidarsi completamente di loro.

Vale Pain – Te Quiero: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone e per vedere il video ufficiale.

Vale Pain – Te Quiero: testo

Dice te quiero e non le credo

Lei non si fida e io nemmeno

Tutte queste ragazze mi stan fottendo la testa

Fottendo la testa ogni volta

Ne vorrei sempre una diversa.

Oh, baby, so che hai il mondo ai piedi

Hai tutto ciò che cerchi, dai bei vestiti ai bei gioielli

Cerchi un’emozione vera, quindi stai con me stasera

Stress se ti porto in quartiere

Non ti fidi quando guido, sarà perché la patente l’ho comprata

Ti faccio fare un po’ di vita vera, mi dici che i tuoi ti tenevano in gabbia

Io cresciuto da zero, insieme tocchiamo il cielo

I soldi che ho li ho sudati, i tuoi te li han regalati

Non saprai mai apprezzarli.

Oh oh oh, baby ti do il mondo se lo voglio,

Io dalla vita c’ho capito molto

Ed una come te non potrò capirla in fondo

Mai capirla in fondo, no.

Dice te quiero e non le credo

Lei non si fida e io nemmeno

Tutte queste ragazze mi stan fottendo la testa

Fottendo la testa ogni volta

Ne vorrei sempre una diversa.

Sarò sincero, esco con un’altra stasera

Giuro non sai quanto se la mena

Non le interessa se guadagno o la porto a cena

Il suo ex sta facendo galera

Non ti importa che cosa faccio

Sembra che intanto non stai apprezzando

Mi vuoi ammazzare, dici messaggio ad un’altra

Intanto i miei vestiti stai buttando

Ho parlato con tutti i miei G e dicono

Una come te ha più palle di un tipo

Tipo, se serve una spalla destra, per la banca entri tu con un AK

Sei bella in tuta sulla panca mentre fai su quella canna

Bella come ha fatto mamma, mi toglie il fiato e non mi parla

Fuma e dopo me la passa.

Oh oh oh, baby, ti do il mondo se lo voglio,

Io dalla vita c’ho capito molto

Ed una come te non potrò capirla in fondo

Mai capirla in fondo, no.

Dice te quiero e non le credo

Lei non si fida e io nemmeno

Tutte queste ragazze mi stan fottendo la testa

Fottendo la testa ogni volta

Ne vorrei sempre una diversa.