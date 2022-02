Novità musicali: le uscite più attese di marzo 2022

Marzo è arrivato e, a quasi un mese dalla conclusione del Festival Di Sanremo che ha visto trionfare Mahmood e Blanco, le uscite musicali delle prossime settimane sono ancora un po’ legate alla kermesse canora italiana per eccellenza, col disco di Dargen D’Amico pronto a farci ballare per tutta l’estate! Il 4 marzo, ve lo diciamo subito, sarà la data più intensa sul fronte delle uscite musicali, con grandi ritorni e tanta buona musica, da Stromae al primo disco di inediti di Tommaso Paradiso.

Vediamo insieme le uscite musicali più attese da qui alla fine di marzo 2022.

Tommaso Paradiso – Space Cowboy (4 marzo 2022)



Il momento è arrivato. Dopo l’addio ai TheGiornalisti, il primo disco solista di Tommaso Paradiso è finalmente in uscita dopo esser stato rimandato di quasi due anni a causa del COVID-19. Space Cowboy, questo il titolo dell’album d’esordio, è un disco che sta in equilibrio fra la parte più profonda e poetica del cantautore e l’irriverenza trascinante di brani più scanzonati. 11 i brani, inclusi i due singoli usciti nelle ultime settimane, La stagione del cancro e del leone e e Lupin.

Questa la tracklist ufficiale:

Guardati Andare Via Amico Vero feat. TO BE ANNOUNCED Magari No Lupin La Stagione del Cancro e del Leone Space Cowboy É Solo Domenica Silvia Tutte Le Notti Vita Sulle Nuvole

Stromae – Multitude (4 marzo 2022)

Anche in questo caso è stata una lunga attesa. A nove anni dal quel capolavoro di Racine carrée, Stromae ci sta per deliziare col suo terzo disco di inediti, Multitude, già anticipato da due singoli bomba: Santé e L’Enfer.

11 i brani che compongono la tracklist:

Invaincu Santé La solassitude Fils de joie L’enfer C’est que du bonheur Pas vraiment Riez Mon amour Déclaration Mauvaise journée Bonne journée

Dargen D’Amico – Nei sogni nessuno è monogamo (4 marzo 2022)

Fresco di partecipazione al Festival di Sanremo 2022 e con un singolo in altissima rotazione radiofonica, Dove si balla, il cantautore e rapper Dargen D’Amico sta per presentare al mondo il disco di inediti Nei sogni nessuno è monogamo, con una tracklist ancora avvolta dal mistero, così come non ancora annunciate sono le collaborazioni che impreziosiranno questo disco.

Bresh – Oro blu (4 marzo 2022)

Tra i principali esponenti della Drilliguria, il giovane rapper genovese Bresh sta per far uscire il suo nuovo album, Oro blu, anticipato dal singolo Andrea in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming da qualche settimane. Sony Music definisce questo disco come un manifesto della musica di Bresh, un insieme di tracce che raccontano il percorso musicale e personale dell’artista.

Il nome dell’album, Oro Blu, riprende la denominazione con cui è definita l’acqua quotata in borsa e sottolinea come anche le cose più essenziali e necessarie hanno un prezzo. L’album è quindi un invito a ritrovare le cose essenziali, tralasciando il superfluo e ciò che impedisce la ricerca di sé. L’acqua e il mare sono gli elementi che più rappresentano le origini di Bresh e il luogo dove è sempre se stesso, Genova, città a cui è profondamente legato.

Raffaella Carrà – JOY (4 marzo 2022)

Uno dei dischi più attesi del mese, un grande omaggio a Raffaella Carrà che ci ha lasciati lo scorso luglio. Una raccolta celebrativa, JOY, che include 20 tra i brani più amati della Raffaella Nazionale in un’elegante confezione da collezione sia in versione CD sia in vinile:

A far l’amore comincia tu Tanti auguri Pedro Fiesta (Versione spagnola) Ballo Ballo (Versione originale dell’82) Tuca Tuca Ma che musica maestro Rumore Felicità, tà tà Qué Dolor (Versione spagnola originale dell’82) 0303456 (Versione del 1999) Sono nera E salutala per me Chissà se va Amicoamante Forte forte forte El Borriquito Latino Mi sento bella La Marimorena

Bryan Adams – So happy it hurts (11 marzo 2022)

Quindicesimo album in studio per il cantautore canadese Bryan Adams, che ha deciso di rilasciare già quattro singoli da So Happy It Hurts, incluso il singolo che dà il titolo al disco. Un vero e proprio ritorno alla vita dopo la pandemia di COVID-19 con 12 tracce e un tour che porterà Adams anche in Europa e nel Regno Unito:

So Happy It Hurts Never Gonna Rain You Lift Me Up I’ve Been Looking For You Always Have, Always Will On The Road Kick Ass I Ain’t Worth Shit Without You Let’s Do This Just Like Me, Just Like You Just About Gone These Are The Moments That Make Up My Life

Mario Biondi – Romantic (18 marzo 2022)

A poco più di un anno da Dare, Mario Biondi è pronto a sfornare il nuovo disco, Romantic, e a partire per un nuovo tour che lo porterà in giro per il Mondo per tutto l’anno. Il nuovo disco è stato registrato tutto dal vivo in studio, alla vecchia maniera, e come tutti i dischi di Mario Biondi si caratterizzerà per un suono molto caldo e autentico.

La tracklist del disco è ancora avvolta dal mistero, ma sappiamo che conterrà i due singoli già rilasciati da Mario Biondi, You’ll Never Find Another Love Like Mine e Romantic Song.

Machine Gun Kelly – Mainstream Sellout (25 marzo 2022)

Sesto album in studio per Machine Gun Kelly, annunciato nell’agosto dello scorso anno e pronto a vedere la luce il 25 marzo prossimo. Due i singoli già usciti, “Papercuts” e “Emo Girl“, ai quali si aggiungono altri 15 brani i cui titoli sono ancora avvolti dal mistero. Gli amanti del rapper e cantante statunitense, però, stanno già acquistando in massa il nuovo disco a scatola chiusa.

Michael Bublè – Higher (25 marzo 2022)

Il Natale è ancora molto lontano, ma ecco spuntare a sorpresa il nuovo disco di Michael Bublè, undicesimo album in studio composto da 13 brani e anticipato già da due singoli, I’ll Never Not Love You e My Valentine. Questa la tracklist ufficiale:

I’ll Never Not Love You My Valentine A Nightingale Sang in Berkeley Square Make You Feel My Love Baby I’ll Wait Higher Crazy (con Willie Nelson) Bring It On Home to Me Don’t Get Around Much Anymore Mother Don’t Take Your Love From Me You’re My First, My Last, My Everything Smile

