Dopo aver fatto il primo comback nell’ottobre 2021 con il suo brano “Santé”, Stromae torna con “L’enfer“, il secondo singolo del suo album Multitude che è previsto per marzo 2022 .

Stromae, L’enfer, Significato canzone

A differenza di “Santé”, Stromae ha deciso di promuovere questa canzone interpretandola, per la prima volta, nel bel mezzo dell’intervista di Anne-Claire Coudray per il telegiornale delle 20:00 di TF1 il 9 gennaio 2022. L’artista usa questa traccia per descrivere le sue sofferenze mentre era in una pausa artistica, lunga 8 anni, raccontando anche di come soffre ancora oggi. Stromae parla della sensazione di solitudine e di come i suoi pensieri suicidi “gli abbiano fatto passare l’inferno”, come sottolineato dal ritornello della canzone.

L’enfer, Ascolta la canzone

Qui sotto, a seguire, potete ascoltare “L’enfer” in streaming:

L’enfer, Testo canzone

J’suis pas tout seul à être tout seul

Ça fait d’jà ça d’moins dans la tête

Et si j’comptais combien on est

Beaucoup

Tout ce à quoi j’ai d’jà pensé

Dire que plein d’autres y ont d’jà pensé

Mais, malgré tout, je m’sens tout seul

Du coup

J’ai parfois eu des pensées suicidaires, et j’en suis peu fier

On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire

Ces pensées qui me font vivre un enfer

Ces pensées qui me font vivre un enfer

Est-c’qu’y a que moi qui ai la télé

Et la chaîne culpabilité ?

Mais faut bien s’changer les idées

Pas trop quand même

Sinon ça r’part vite dans la tête

Et c’est trop tard pour qu’ça s’arrête

C’est là qu’j’aimerais tout oublier

Du coup

J’ai parfois eu des pensées suicidaires, et j’en suis peu fier

On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire

Ces pensées qui me font vivre un enfer

Ces pensées qui me font vivre un enfer

Tu sais, j’ai mûrement réfléchi

Et je sais vraiment pas quoi faire de toi

Justement, réfléchir

C’est bien l’problème avec toi

Tu sais, j’ai mûrement réfléchi

Et je sais vraiment pas quoi faire de toi

Justement, réfléchir

C’est bien l’problème avec toi

Stromae, L’enfer, Traduzione canzone

Non sono solo a sentirmi tutto solo

Ed è già qualcosa

E se contassi tutte le persone come me

Saremmo in tanti

Tutto quello a cui ho pensato

È pazzesco quante persone abbiano pensato la stessa cosa

Ma anche questo non mi aiuta a sentirmi meno solo

In realtà

Ho pensato al suicidio un paio di volte

E non ne vado fiero

A volte senti che sarebbe l’unico modo per metterli a tacere

Tutti questi pensieri mi fanno passare l’inferno

Tutti questi pensieri mi fanno passare l’inferno

Sono l’unico con la TV accesa?

Stai guardando il Guilt Trip Show?

Beh, a volte dovresti cambiare canale

Anche se non troppo spesso

Altrimenti ti farà girare di nuovo la testa

E sarà troppo tardi per fermarlo

È proprio in quel momento che vorrei far sparire tutto

In realtà

Ho pensato al suicidio un paio di volte

E non ne vado fiero

A volte senti che sarebbe l’unico modo per metterli a tacere

Tutti questi pensieri mi fanno passare l’inferno

Tutti questi pensieri mi fanno passare l’inferno

Sai, ho riflettuto sulla questione

E davvero non so cosa fare con te

Considerando il problema

Questo è esattamente il problema con te

Sai, ho riflettuto sulla questione

Davvero non so cosa fare con te

Considerando il problema

Questo è esattamente il problema con te