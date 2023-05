Noa Kirel è una cantante israeliana che rappresenterà l’Israele nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

La cantante, attrice e conduttrice 22enne, selezionata internamente dall’emittente israeliana Kan, si esibirà con il brano dal titolo Unicorn.

Noa Kirel ha dato il via alla propria carriera di cantante a soli 13 anni. Nel corso della sua carriera ha vinto ben cinque MTV Europe Music Award nella categoria Miglior Artista Israeliano.

Noa Kirel, Unicorn: Significato canzone

Scritto da Doron Medalie, May Sfadia, Noa Kirel e Yinon Yahel, il testo del brano parla della fiducia in se stessi e del coraggio di essere diversi in un mondo che ci vuole tutti uguali. La protagonista della canzone si rivolge a tutti quelli che la fanno sentire un’emarginata.

L’unicorno citato nel testo rappresenta la sua forza e la sua capacità di distinguersi.

Noa Kirel, Unicorn: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Unicorn.

Noa Kirel, Unicorn: Testo canzone

Hey, you don’t like the way I’m talking

Hey, so you stand there, keep on call me names

No, I’m not your enemy so

If you’re gonna do it, don’t do it

Hey, do you wanna check my DNA?

Older stories, time to go away

And believe in fairytales, oh

If you’re gonna do it.

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back, I won’t look down

I’m going up, you better turn around

The power of a unicorn, the power of a unicorn.

History caught in a loop

Don’t you wanna change it?

You know that we can, you and me

Can write a new book

Don’t you wanna change it now?

It’s gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

Feminine-feminine-femininal.

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back, I won’t look down

I’m going up, you better turn around

The power of a unicorn, the power of a unicorn.

It’s gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

An’lo kmo kulam, mul kol ha’olam

It’s gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

You can call me queen, ein li da’awin.

You wanna see me dance?

You wanna see me dance?

You wanna see me dance?

Watch me.

(It’s gonna be, hey!)

(Ooh-ooh)

(It’s gonna be, hey!)

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

I’m standing like a.

Noa Kirel, Unicorn: Traduzione canzone

Ehi, non ti piace il modo in cui sto parlando

Ehi, quindi stai lì, continua a chiamarmi per nome

No, non sono il tuo nemico quindi

Se hai intenzione di farlo, non farlo

Ehi, vuoi controllare il mio DNA?

Storie più vecchie, è ora di andare via

E credi nelle favole, oh

Se hai intenzione di farlo.

Starò qui come un unicorno

Qui fuori da sola

Ho il potere di un unicorno

Non impari mai?

Che non guarderò indietro, non guarderò in basso

Sto salendo, è meglio che ti giri

Il potere di un unicorno, il potere di un unicorno.

Storia intrappolata in un loop

Non vuoi cambiarla?

Sai che possiamo, io e te

Possiamo scrivere un nuovo libro

Non vuoi cambiarla adesso?

Sarà fenomenale-fenomenale-fenomenale

Fenomenale-fenomenale

Femminile-femminile-femminile.

Starò qui come un unicorno

Qui fuori da sola

Ho il potere di un unicorno

Non impari mai?

Che non guarderò indietro, non guarderò in basso

Sto salendo, è meglio che ti giri

Il potere di un unicorno, il potere di un unicorno.

Sarà fenomenale-fenomenale-fenomenale

Fenomenale-fenomenale

Non sono come tutti gli altri, davanti al mondo intero, no

Sarà fenomenale-fenomenale-fenomenale

Fenomenale-fenomenale

Puoi chiamarmi regina, non sto cercando di impressionarti.

Vuoi vedermi ballare?

Vuoi vedermi ballare?

Vuoi vedermi ballare?

Guardami.

(Sarà, ehi!)

(Ooh ooh)

(Sarà, ehi!)

Unicorno!

Unicorno!

Unicorno!

Unicorno!

Sto in piedi come un.