Confermata la presenza di Loredana Bertè sabato 24 febbraio alla finale di Una Voce per San Marino: gareggerà per un posto all’ESC 2024

Campeggiava ancora un punto di domanda sulla presenza di Loredana Bertè a Una voce per San Marino, nonostante il nome della cantante si sia aggiunto al cast dei finalisti che vedremo sabato sera, 24 febbraio. Nel tardo pomeriggio di oggi (22 febbraio) è giunta l’ufficialità direttamente dal sito di RTV San Marino, rete che trasmetterà in diretta la serata evento condotta da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto: Loredana Bertè ci sarà.

Questo è ciò che si legge: “E’ arrivata la conferma ufficiale: Loredana Bertè sabato 24 febbraio sarà sul palco del Teatro Nuovo Dogana per la finale della 3° edizione di “Una Voce per San Marino” che sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV.”

Ricordiamo innanzitutto che la Bertè porterà in concorso il suo brano “Pazza”, già in gara al Festival di Sanremo qualche settimana fa e – oltretutto – brano vincitore del premio della critica Mia Martini.

In più, la Bertè concretizza l’obiettivo prefissato proprio nei giorni di Sanremo 2024: poter salire sul palco dell’Eurovision Song Contest in Svezia a maggio: “Vorrei andare all’Eurovision, così rompo le scatole al mio ex Björn Borg” ha dichiarato riferendosi al suo ex marito (sposati nel 1989 e separati nel 1992).

Per adesso il desiderio di Loredana rimane solo tale, per avere il pass verso l’esc dovrà vincere il concorso del Titano e per farlo dovrà ‘sfidare’ in competizione gli altri cantanti e dunque: Aaron Sibley, Aime Atkinson, i Jalisse, La Rua, Marcella Bella, Pago, il gruppo composto da Corona, Ice Mc e Wlady (con cameo di Dj Jad) e Dana Gillespie oltre agli altri finalisti che usciranno dalle semifinali in onda in queste sere.