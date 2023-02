Dopo aver rappresentato la Repubblica di San Marino per due volte all’Eurovision Song Contest, Senhit è stata confermata, insieme a Jonathan Kashanian, per il secondo anno come presentatrice della serata finale di “Una Voce per San Marino”, il festival che sabato 25 febbraio sceglierà l’artista che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Constest 2023, nato su iniziativa della Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino in collaborazione con Media Evolution Srl e San Marino RTV, Radiotelevisione della Repubblica di San Marino. Durante la serata si esibirà anche Achille Lauro che l’anno scorso arrivò alla semifinale con “Stripper” (senza però passare la selezione per la finale). Sarà possibile seguire l’evento a partire dalle 21 e noi di Soundsblog lo seguiremo con il consueto liveblogging.

Una voce per San Marino 2023, finalisti

Ecco chi sono i finalisti in gara per “Una voce per San Marino”. Tra di loro ci sarà il vincitore che rappresenterà San Marino all’Eurovision 2023 a Liverpool.

Alfie Arcuri, Collide

Deborah Iurato, Out of Space

Deshedus, Non basterà

E.E.F., Something for You

Edoardo Brogi, Due punti sull’equatore

Eiffel 65, Movie Star

Ellynora, Mama Told Me

Iole, Sul tetto del mondo

Kida, Stessa pelle

Le Deva, Fiori su Marte

Lorenzo Licitra, Never Give Up

Mate, Prisma

Mayu, C’è qualcosa in me che non funziona

Nevruz, L’alieno

Piqued Jacks, Like an Animal

Ronela, Salvaje

Roy Paci, Tromba

Simone, Catching Memories

Thomas, 23:23

Tothem, Sacro e profano

Vina Rose, Oblivious

XGiove, Fuoco e benzina

Una voce per San Marino 2023, giuria

Ecco da chi è formata la giuria delle semifinali di “Una voce per San Marino 2023”, come riportato dal sito ufficiale dell’evento:

Mimmo Paganelli: produttore indipendente e consulente musicale. Direttore artistico della EMI.

Christine Grimandi: performer internazionale coach, casting director. Interprete nazionale e internazionale dei musical più importanti come Cats, Beauty and the Beast, Sunset Boulevard, Promessi Sposi, Tutti Insieme Appassionatamente, Grand Hotel.

Emilio Munda: produttore, compositore e autore per Il Volo, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Nina Zilli, I Nomadi, Michele Bravi, Paolo Meneguzzi, Dear Jack, Gemelli Diversi , Valerio Scanu e per altri artisti di talent come The voice, Amici e Xfactor.

Lia Fiorio: coordinatrice responsabile di Radio San Marino da pochi mesi, speaker ed intrattenitrice radiofonica da una vita, commentatrice in italiano dell’Eurovision per San Marino RTV dal 2008 (con Gigi Restivo detiene il record per numero di serate), conduttrice di programmi tv e ideatrice di format radio.

Senatore Cirenga: cantautore, linguista, autore di canzoni e videoblogger eurovisivo, dal 2012 attivo sulla scena musicale italiana con differenti progetti ed esplorando diversi generi.

Per la serata della finalissima, in giuria ci sarà Al Bano.

Dove vederlo in diretta in tv e streaming

La serata si terrà al Teatro Nuovo di Dogana di San Marino, in diretta su San Marino RTV a partire dalle 21.00 (e visibile sul digitale terrestre al Canale 831, su Tivùsat al Canale 93, su Sky al Canale 520, e in streaming sul sito della TV).

Su Soundsblog la diretta live della serata, minuto per minuto, dalle 21.