Una, nessuna, centomila, il concerto è stato rinviato all’11 giugno 2022. L’annuncio ufficiale è stato diramato in questi minuti, alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali. L’evento musicale contro la violenza di genere, purtroppo, è stato rimandato per le costrizioni legate all’emergenza Covid-19 e quindi si terrà solo fra un anno, quando la situazione sanitaria permetterà la presenza del pubblico, senza limitazioni.

UNA, perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne, NESSUNA, perché nessuna donna deve più essere una vittima, CENTOMILA è il numero delle voci che si potranno unire alle 7 artiste per sostenere una battaglia così importante.