Settima puntata del serale di Amici in onda stasera, 4 maggio 2024, su Canale 5. La prossima settimana andrà in onda la semifinale, eccezionalmente di domenica per non scontrarsi contro la finale dell’Eurovision in onda su Rai 1 con Angelina Mango a rappresentare l’Italia nella competizione europea. L’ultimo appuntamento col talent show tornerà regolarmente di sabato per scoprire chi saranno i trionfatori della categoria canto e ballo e il vincitore della 23esima edizione del programma. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il consueto liveblogging a partire dalle 21.20.

Amici 2024, chi sarà l’eliminato della settima puntata di sabato 4 maggio?

Sono ancora 7 gli allievi in gara e ognuno di loro dovrà dare il massimo per convincere la giuria e puntare alla vittoria finale. Gli allievi sono i cantanti Holden, Petit, Mida, Sarah e Martina e i ballerini Marisol e Dustin. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto. Chi sarà eliminato al termine della puntata tra i due nomi finiti al ballottaggio finale?

Clicca qui per leggere le anticipazioni e scoprire chi finirà al ballottaggio finale rischiando di dover abbandonare il programma.

La giuria di Amici 2024

I giudici di Amici 2024 sono gli stessi della precedente edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Le squadre del serale di Amici 2024

Ecco le tre squadre del talent show.

La prima è quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli allievi sono Mida, Sarah e Sofia.

La seconda squadra ha come docenti Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. L’unica componente ancora in gara è Martina.

La terza è quella, ormai classica, guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e composta da Dustin, Holden, Marisol e Petit.

Dove vedere Amici 2024 in streaming e in tv

Sarà possibile seguire la sesta puntata di Amici 2024 in streaming sul sito e sulla app di Mediaset Infinity e su Canale 5 a partire dalle 21.25

I video e la puntata saranno poi disponibili sul sito di Witty.