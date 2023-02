Una lunga storia d’amore è uno dei brani più celebri del repertorio di Gino Paoli. Il cantautore la compose nel 1984 per il film di Paolo Quaregna “Una donna allo specchio”. La canzone fu inserita anche nel disco “Appunti di un lungo viaggio”. A seguire potete ascoltare la canzone e leggere testo e significato.

Gino Paoli, Una lunga storia d’amore, Testo canzone

Quando t’ho vista arrivare

Bella così come sei

Non mi sembrava possibile che

Tra tanta gente che tu t’accorgessi di me

È stato come volare

Qui dentro camera mia

Come nel sonno più dentro di te

Io ti conosco da sempre, ti amo da mai

Fai finta di non lasciarmi mai

Anche se dovrà finire prima o poi

Questa lunga storia d’amore

Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai

Fai finta che solo per noi due

Passerà il tempo, ma non passerà

Questa lunga storia d’amore

Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai

È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai

Gino Paoli, Una lunga storia d’amore, Significato canzone

Il brano parla della totale ammirazione di chi canta per la persona che ha incontrato e il suo desiderio di essere sempre con lei, anche se sa che la loro storia d’amore dovrà finire prima o poi. Alla fine, il narratore riflette sul fatto che è già tardi, ma è ancora presto se la persona amata decide di andarsene. Un pezzo nostalgico, diventata tra i brani più romantici di sempre, della musica italiana.

Una lunga storia d’amore, video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “Una lunga storia d’amore”.

La clip vede la regia di Stefano Salvati, prodotto da Raffaella Tommasi, Stefano Salvati e Stefano Zappaterra per Daimon Film. La premiere del video ufficiale, che venne creato appositamente decenni dopo, è stato rilasciato nel 2018.