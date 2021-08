Carmen Consoli sta ufficialmente per tornare. Il nuovo disco si intitola “Volevo fare la rockstar” e uscirà il 24 settembre 2021. Ma, ad anticipare l’album ci sarà il primo singolo, Una domenica al mare, finalmente in uscita il 3 settembre prossimo. Ad annunciarlo, la stessa cantante con un lungo messaggio via Instagram (dove è presente anche la copertina del progetto di inediti):

Carmen Consoli torna il prossimo 24 settembre con un nuovo album di inediti “Volevo fare la rockstar”. Un assaggio del suo atteso ritorno c’è stato ieri sera sul palco dell’@arenadiverona dove, insieme a tantissimi amici e colleghi, ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera con un evento eccezionale durante il quale è stato svelato anche il testo del brano che dà il titolo al nuovo album, in pre-order da oggi su tutte le piattaforme digitali nelle versioni CD e vinile. In uscita il 3 settembre il nuovo singolo “Una domenica al mare”.

A fine luglio, Carmen aveva annunciato la fine della lavorazione del suo nuovo album:

Diapositiva di fine lavori. Nel percorso di ogni disco arriva quel momento in cui smette di essere solo nostro e si prepara a diventare di tutti. “Volevo fare la rockstar” è finito ed è bello pensare a tutta la strada che lo aspetta.

Già annunciato l’omonimo tour “Volevo fare la rockstar” in partenza a novembre 2021:

4 novembre Parma – Teatro Regio

8 novembre Firenze – Teatro Verdi

13 novembre Pescara – Teatro Massimo

15 novembre Bari – Teatro Petruzzelli

16 novembre Napoli – Teatro Augusteo

20 novembre Torino – Auditorium Lingotto Musica

22 novembre Genova – Teatro Politeama Genovese

25 novembre Milano – Teatro Degli Arcimboldi

26 novembre Milano – Teatro Degli Arcimboldi

30 novembre Cagliari – Teatro Lirico

10 dicembre Senigallia (An) – Teatro La Fenice

11 dicembre Padova – Gran Teatro Geox

15 dicembre Catania – Teatro Metropolitan

16 dicembre Catania – Teatro Metropolitan

17 dicembre Palermo – Teatro Al Massimo

18 dicembre Palermo – Teatro Al Massimo

26 dicembre Roma – Auditorium Parco Della Musica

27 dicembre Roma – Auditorium Parco Della Musica

Carmen Consoli è reduce dal successo del suo concerto all’Arena di Verona, tenutosi ieri, 25 agosto 2021. Con lei, numerosi ospiti sul palco dell’Arena di Verona. Con lei, diversi artisti che hanno accompagnato o segnato la sua carriera: Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Colapesce Dimartino, Rodrigo D’Erasmo, Elisa, Finaz, Donatella Finocchiaro, Max Gazze’, Irene Grandi, Levante, Nada, Marina Rei, Daniele Silvestri, Tosca, Ornella Vanoni, Mario Venuti. Immancabile un omaggio a Franco Battiato, amico e collega della cantante, scomparso recentemente.