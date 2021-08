Carmen Consoli si esibirà questa sera all’Arena di Verona, in concerto per i 25 anni (+1) “Mediamente isterici”.

Si tratta di un evento unico, slittato esattamente di un anno per le normative anti-covid, all’Arena di Verona, che vedrà l’artista tornare sul palco per festeggiare quei “25 anni mediamente isterici” che hanno cambiato la musica in Italia e l’hanno vista imporsi come una delle icone del nuovo rock italiano, tra energia punk, melodie particolari e testi colti che giocano con ironia.

Carmen Consoli, Arena di Verona, 25 anni Mediamente isterici, i cantanti ospiti

Carmen Consoli avrà numerosi ospiti, questa sera, sul palco dell’Arena di Verona. Con lei, diversi artisti che hanno accompagnato o segnato la sua carriera: Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Colapesce Dimartino, Rodrigo D’Erasmo, Elisa, Finaz, Donatella Finocchiaro, Max Gazze’, Irene Grandi, Levante, Nada, Marina Rei, Daniele Silvestri, Tosca, Ornella Vanoni, Mario Venuti.

Il messaggio di Levante a Carmen Consoli, via Instagram

Poco prima dell’inizio del concerto all’Arena di Verona, Levante (che sarà tra gli ospiti) ha condiviso un messaggio pieno di affetto e stima per Carmen Consoli, collega e amica. Ecco le parole via Instagram:

Questo è uno degli abbracci di cui sono più gelosa in assoluto.

La donna che vedete di spalle ha cambiato la mia vita in maniera prepotente, senza saperlo, senza volerlo.

È accaduto che, in una stanza lontana dell’entroterra siculo, la sua voce arrivasse come un fulmine nel cuore, in mezzo ai miei dieci anni e per tutti quelli a venire.

Sussulto di gioia, di vita, d’arte, di bellezza.

Mi ha salvata nei momenti bui, mi ha compresa nel caos, mi ha rassicurata e dato coraggio.

Tutto questo @carmenconsolimusic forse saprebbe immaginarlo ma non lo sa, perché non gliel’ho mai detto.

Quando seppi che aveva accettato di cantare con me “lo stretto necessario” e quando poi mi arrivò la registrazione con la sua voce nella seconda strofa, piansi tutte le mie lacrime per lunghissimi minuti, ero di una gioia dal pianto inconsolabile, inarrestabile.

Ora, onestamente, sapete immaginare cosa significhi per me cantare insieme a lei sul palco dell’Arena di Verona questa sera?

Io piangerò.

Se non vedrete le mie lacrime sarà solo perché sarò riuscita a trattenerle. Alla mia Regina Madre

la mia infinita stima.

L.

Carmen Consoli, Arena di Verona, 25 anni Mediamente isterici, orchestra e band

Numerosi i musicisti sul palco insieme alla Cantantessa. Ci sarà una grande orchestra sinfonica insieme alla sua storica rock band composta da Massimo Roccaforte alle chitarre, Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Max Dedo ai fiati, Roberto Procaccini alle tastiere, Alessandro Monteduro alle percussioni, ai quali si aggiungono anche Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Gaetano Adorno alla viola, Claudia Della Gatta al violoncello.

Carmen Consoli, 25 anni di successi e primati

La carriera di Carmen Consoli verrà giustamente e meritatamente celebrata questa sera con un concerto evento. Nel 2003 Carmen è stata la prima artista a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, ha partecipato come sola rappresentante italiana alle celebrazioni in Etiopia per la scomparsa di Bob Marley, ha segnato, con l’ultimo tour, 4 sold out a New York, è stata la prima donna a vincere la Targa Tenco nella categoria Miglior Album con “Elettra” e anche la prima donna a rivestire il ruolo di Maestro Concertatore per il Concerto della Notte della Taranta.

Numerose le sfumature della sua personalità e del suo lato artistico. Dall’Ultimo Bacio a AAA Cercasi, da Eva contro Eva a Elettra, dall’anima rock di Mediamente Isterica, quello che lei definisce “album della vita” ai suoi progetti più acustici come “Eco di Sirene”.

25 anni Mediamente isterici, Arena di Verona, Biglietti

I biglietti per la serata evento del 25 agosto 2021 sono tutti esauriti. Ovviamente saranno seguite e rispettate tutte le regole legate al Covid-19, tra limitazioni posti e Green pass.