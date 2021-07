Finalmente sta per tornare Carmen Consoli con l’attesissimo nuovo album. Si intitola “Volevo fare la rockstar” il progetto di inediti della Cantantessa, ufficialmente terminato, come lei stessa ha annunciato via Instagram, nelle scorse ore. Con una foto di gruppo, l’artista ha svelato che il disco è finito, pronto per essere rilasciato ma senza una data o un periodo preciso. Sarà in autunno che potremo ascoltare il suo prossimo lavoro?

Diapositiva di fine lavori. Nel percorso di ogni disco arriva quel momento in cui smette di essere solo nostro e si prepara a diventare di tutti. “Volevo fare la rockstar” è finito ed è bello pensare a tutta la strada che lo aspetta.

“Volevo fare la rockstar” sicuramente uscirà prima del mese di novembre 2021. Per quel periodo, infatti, è previsto il tour omonimo nei teatri. Prima data a Parma il 4 novembre con la data finale programmata il 27 dicembre a Roma, all’Auditorium Parco della Musica.

Carmen Consoli, Volevo fare la rockstar tour, date e città

4 novembre Parma – Teatro Regio

8 novembre Firenze – Teatro Verdi

13 novembre Pescara – Teatro Massimo

15 novembre Bari – Teatro Petruzzelli

16 novembre Napoli – Teatro Augusteo

20 novembre Torino – Auditorium Lingotto Musica

22 novembre Genova – Teatro Politeama Genovese

25 novembre Milano – Teatro Degli Arcimboldi

26 novembre Milano – Teatro Degli Arcimboldi

30 novembre Cagliari – Teatro Lirico

10 dicembre Senigallia (An) – Teatro La Fenice

11 dicembre Padova – Gran Teatro Geox

15 dicembre Catania – Teatro Metropolitan

16 dicembre Catania – Teatro Metropolitan

17 dicembre Palermo – Teatro Al Massimo

18 dicembre Palermo – Teatro Al Massimo

26 dicembre Roma – Auditorium Parco Della Musica

27 dicembre Roma – Auditorium Parco Della Musica

Escludendo “Eco di sirene” uscito nel 2018, album dal vivo che includeva i due singoli “Uomini topo” e “Tano”, l’ultimo disco di inediti di Carmen Consoli risale a ben 6 anni fa. Era il 2015 quando pubblicò “L’abitudine di tornare”, candidato finalista alla Targa Tengo. All’interno dieci tracce inedite e la certificazione di disco d’oro con circa 30.000 copie vendute.

E adesso, è arrivato il momento di ascoltare, finalmente, “Volevo fare la rockstar”.