Un pacco per te è il nuovo singolo de Il Pagante insieme a Lorella Cuccarini. Il pezzo è stato presentato anche ad Amici 2021 dove la Cuccarini è insegnante di canto, dopo la sua partecipazione -nel 2020- come docente di ballo. E’ il suo ritorno alla musica dopo anni di assenza.

Il Pagante feat. Lorella Cuccarini, Un pacco per te, Significato canzone

Il brano è incentrato sul gioco di parole del pacco, inteso come regalo e come abbandono nei confronti di un’altra persona (“Voglio il Natale più bello che c’è, Un pacco per te, Ti pacco perché, Voglio il Natale più bello che c’è, Ma ti lascerò. Dicendoti che anche quest’anno c’è un pacco per te”). Nella clip ironica, le due ragazze volano a New York mentre lui rimane in Italia, solo, a passeggiare per le strade della città e cenare da solo.

Un pacco per te, Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Un pacco per te”

Il Pagante feat. Lorella Cuccarini, Un pacco per te, Testo canzone

Brillano ma come brillano

Le luci delle vetrine a New York

Le coppie in crisi resistono solo per l’hype

Ready for shopping before Christmas night

Caro mio babbo quest’anno da te

Vorrei gioia, pace e un nuovo collier

Serate techno, nemmeno Bublé

Voglio il Natale più bello che c’è

Un pacco per te

Ti pacco perché

Voglio il Natale più bello che c’è

Ma ti lascerò

Dicendoti che anche quest’anno c’è un pacco per te

Dicono I miei amici falliti

Siamo stati dei bambini cattivi

I peggiori tipi dell’ITIS

Siamo emarginati come canditi

E quando guardo “Mamma ho perso l’aereo”

Serio, quante volte mi ci rivedo

Non ho fatto neanche un regalo

Perché a volte basta solo il pensiero, yeah

Caro mio babbo quest’anno da te

Vorrei gioia, pace ed un nuovo collier

Serate techno, nemmeno Bublé

Voglio il Natale più bello che c’è

Un pacco per te

Ti pacco perché

Voglio il Natale più bello che c’è

Ma ti lascerò

Dicendoti che anche quest’anno c’è un pacco per te

E non avremo freddo insieme

E non ti lascerò cadere

Pattinando sul ghiaccio

Io mi accorgo ad un tratto

Che sotto l’albero c’è

Un pacco per te

Che spacco il tuo ex

Questo Natale lo passi con me

Che odio i cliché

Le foto e i Buffet

Anche quest’anno sappiamo che

C’è un pacco per te

Ti pacco perché

Voglio il Natale più bello che c’è

Ma ti lascerò

Dicendoti che anche quest’anno c’è un pacco per te