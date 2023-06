Un milione di volte è un brano di Shiva feat. Sfera Ebbasta, disponibile dal 9 giugno 2023. La canzone fa parte del nuovo disco di Shiva, Santana Season, uscito lo stesso giorno del rilascio della canzone. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Il brano parla di un rapporto complicato, dove si arriva ad un bilancio che deve mettere da parte la sofferenza e il dolore di una relazione che non è un bene per nessuno (“Stare insieme non mi manca affatto, O forse mi manca l’affetto, Siamo uguali e ci odiamo e lo so, Io non voglio buttare più tempo”).

Shiva feat. Sfera Ebbasta, Un milione di volte, Testo della canzone

Yeah, oh-oh

Voglio sapere ciò che vuoi da me

Io da te che non cambi

Noi siamo cresciuti insieme, sai che c’è?

Che io e te siamo uguali

Mi hai ripetuto già un milione di volte: “Tutto si risolve”

Ho perso fin troppo per guadagnare il successo

Sono le tre di notte e affoghi in un cocktail

Ti sei aggrappata a un sogno ed è sempre lo stesso, oh

Uoh, sono cresciuto in un blocco deserto

Ne ero legato come da un lucchetto

Il mio CAP non è mai il più leggero

E il mio caratterе non è perfetto

Ho-ho già provato a mischiare il bеne col male

Aspettare l’effetto

Stare insieme non mi manca affatto

O forse mi manca l’affetto

Siamo uguali e ci odiamo e lo so

Io non voglio buttare più tempo

Il mio sguardo, se noti, da un po’

È giù come le luci del centro

Il mio cuore ha subito i tuoi sho-o-o-o-ot

Non ho mai ricoperto quei vuo-o-o-o-oti

Voglio sapere ciò che vuoi da me

Io da te che non cambi (No, no)

Noi siamo cresciuti insieme, sai che c’è? (Sai che c’è?)

Che io e te (Io e te) siamo uguali

Mi hai ripetuto già un milione di volte: “Tutto si risolve”

Ho perso fin troppo per guadagnare il successo

Sono le tre di notte e affoghi in un cocktail

Ti sei aggrappata a un sogno ed è sempre lo stesso, oh

Baby, io non ho emozioni (No, no)

Baby, ti spezzerò il cuore (Brr)

Baby, noi due siamo uguali (No, no)

Baby, non credi all’amore

Dimmi che non cambierai mai

E lo farai solo con me

Anche quando sarò nei guai (Brr)

Dimmi che chiamerai sul mio cell (Brr, brr, brr)

Dopo le litigate e l’amaro in gola

Dopo le notti in bianco ed i fogli viola (Uh)

Dopo che mi fai uscire dalla tua vita (Uh)

Piangi nella tua stanza e ti senti sola

Io non lo so che cosa vuoi da me

So solo che ciò che voglio sei te

Combatto ancora con i miei problemi

E non mi addormento prima delle tre, no, no

Tu in completo Céline, ah, ah

Dritto dalla boutique, ah, ah

Forte come la weed, ah, ah

Dolce come la lean, ah, ah

Baby, siamo per sempre

Mi restano in mente ricordi HD

Dimmi che cosa vuoi che ce l’ho qui

Voglio sapere ciò che vuoi da me (Vuoi da me)

Io da te (Io da te) che non cambi (No)

Noi siamo cresciuti insieme, sai che c’è? (Sai che c’è?)

Che io e te (Che io e te) siamo uguali (Uoh-oh)

Mi hai ripetuto già un milione di volte: “Tutto si risolve”

Ho perso fin troppo per guadagnare il successo

Sono le tre di notte e affoghi in un cocktail

Ti sei aggrappata a un sogno ed è sempre lo stesso, oh