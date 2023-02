Un’emozione da poco, Anna Oxa: testo e significato della canzone

Un’emozione da poco è un brano di Anna Oxa, pubblicato nel 1978. La canzone fa debuttare una giovanissima, appena diciasettenne, Anna Oxa al Festival di Sanremo, raggiungendo la seconda posizione, alle spalle solo dei Matia Bazar con …e dirsi ciao.

Il lato b del 45 giri dell’epoca conteneva Questa è vita, cover di Livin’ thing successo della Electric Light Orchestra. Un’emozione da poco finì nello steso 1978 nel primo album di Anna Oxa, Oxanna, mentre Questa è vita rimase inedita su LP.

Anna Oxa, Un’emozione da poco: autori e significato canzone

A firmare il testo di Un’emozione da poco è Ivano Fossati, mentre la musica della canzone è composta da Guido Guglielminetti. La canzone racconta l’irrazionalità di un amore che non viene vissuto nella stessa maniera da entrambe le parti della coppia: è la donna, in questo caso, che si trova a “dare amore a un uomo senza pietà”.

Un’emozione da poco: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Anna Oxa, Un’emozione da poco: testo canzone

C’è una ragione che cresce in me

E l’incoscienza svanisce

E come un viaggio nella notte finisce

Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha

Dare amore a un uomo senza pietà

Uno che non si è mai sentito finito

Che non ha mai perduto, mai

Per te, per te una canzone

Mai una povera illusione, un pensiero banale

Qualcosa che rimane invece

Per me, per me più che normale

Che un’emozione da poco mi faccia stare male

Una parola detta piano basta già

Ed io non vedo più la realtà

Non vedo più a che punto sta

La netta differenza

Fra il più cieco amore e la più stupida pazienza

No io non vedo più la realtà

Né quanta tenerezza ti da

La mia incoerenza

Pensare che vivresti benissimo anche senza

C’è una ragione che cresce in me

E una paura che nasce

L’imponderabile confonde la mente

Finché non si pente

E poi, per me più che normale

Che un’emozione da poco mi faccia stare male

Una parola detta piano basta già

Ed io non vedo più la realtà

Non vedo più a che punto sta

La netta differenza fra il più cieco amore

E la più stupida pazienza

No, io non vedo più la realtà

Né quanta tenerezza ti da

La mia incoerenza

Pensare che vivresti benissimo anche senza

No, io non vedo più la realtà

Pensare che vivresti benissimo anche senza

No, no, io non vedo più la realtà

Né quanta tenerezza ti da

La mia incoerenza

Pensare che vivresti benissimo anche senza