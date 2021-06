Un altro ballo è il nuovo singolo di Fred De Palma con la partecipazione di Anitta.

La canzone fa parte del nuovo disco del cantante, in uscita il 2 luglio 2021 e annunciato dallo stesso cantante, via social, nei giorni scorsi.

L’album conterrà anche la hit della scorsa estate, Paloma, il singolo con Anitta certificato triplo Disco di Platino, e Ti raggiungerò, l’ultimo singolo di Fred De Palma, certificato Disco di Platino, presente nella top 10 delle classifiche FIMI, Shazam e Top 50 Spotify.

Il brano parla di un’attrazione che può portare ad un innamoramento (“Un altro ballo con te, Una notte fino all’alba è soltanto un’ora

Come un vento che ci prende e che ti porta con se”). Il ballo diventa motivo di avvicinamento e di un’emozione, di un amore che potrebbe nascere. Due corpi e due anime che non sanno stare distanti.

Qui sotto audio e testo della canzone di Fred De Palma e Anitta.

[Intro: Fred De Palma & Anitta]

Anitta

De Palma

[Strofa 1: Fred De Palma]

Una notte che dura una vita intera

Non avere paura, che ne varrà la pena

Lo sai che ti vedo scappare da tutta la sera

Con quella tua amica che amica non è

Ma ogni volta che ti senti persa cerchi me

[Pre-Ritornello 1: Fred De Palma & Anitta]

Tu dove sei

Adesso che

Come in un sogno sto immaginando

[Ritornello 1: Anitta]

Un altro ballo con te

Una notte fino all’alba è soltanto un’ora

Come un vento che ci prende e che ti porta con se

Se per sbaglio poi ci si innamora

Quello che voglio è

Un altro ballo con te

[Strofa 2: Fred De Palma]

Non sono il tuo tipo nel senso che non stiamo insieme

Si vede che non hai dormito

Perché avevamo di meglio da fare

Se hai mal di testa prendi un chupito

Muovilo lento, de-despacito

E tutte le volte finisce così

Che dici di no ma vuol dire di sì

[Pre-Ritornello 2: Fred De Palma & Anitta]

È vero e sai perché

Adesso che ci sei

Non posso più nasconderti quanto vorrei

[Ritornello 1: Anitta]

Un altro ballo con te

Una notte fino all’alba è soltanto un’ora

Come un vento che ci prende e che ti porta con se

Se per sbaglio poi ci si innamora

Quello che voglio è

Un altro ballo con te

[Bridge: Anitta]

Vertigine pura

Puoi darmi un milione di cose anche se

A me ne basta una

[Ritornello 2: Anitta & Fred De Palma]

Un altro ballo con te

Non c’è niente da dire

Chissà come va a finire (Un altro ballo con te)

Dimmi che c’è da capire

Restiamo fino alla fine

[Ritornello 1: Anitta]

Un altro ballo, ballo con te

Una notte fino all’alba è soltanto un’ora

Come un vento che ci prende e che ti porta con se

Se per sbaglio poi ci si innamora

Quello che voglio è