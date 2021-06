Fred De Palma ha annunciato ufficialmente il suo sesto album di inediti che si intitola Unico e che sarà disponibile a partire dal prossimo 2 luglio. Il nuovo lavoro del rapper torinese è già disponibile in pre-order e in pre-save.

L’album è stato annunciato con il video di Pa’ la cultura, freestyle che sarà presente nell’album e che Fred De Palma ha definito il “manifesto” del nuovo disco.

Unico conterrà anche la hit della scorsa estate, Paloma, il singolo con Anitta certificato triplo Disco di Platino, e Ti raggiungerò, l’ultimo singolo di Fred De Palma, certificato Disco di Platino, presente nella top 10 delle classifiche FIMI, Shazam e Top 50 Spotify.

Di seguito, trovate il testo di Pa’ la cultura.

Fred De Palma – Pa’ la cultura: il testo

Cinque platini, anche all’estero ho scavalcato il cancello

Ma potresti pure non saperlo

In Italia si parla solo di quello

Che litiga con quello

Sembra di stare al Grande Fratello

Uebecito, mi conosci, lo sai che non mollo l’osso

Fino a quando non avrò un Richard Mille sopra al mio polso

Fino a quando non avrò fatto un million sopra il mio conto

In giro per il mondo con il reggaeton

Escucha sta roba che è la mas dura

Non è solo per soldi, ‘sta roba, fra’, è la mia cura

Me l’ha insegnato Bull Nene in Colombia, in mezzo alla natura

Che devo farlo pa’ la cultura.

‘Sta uebecita ora quiere bailar

Vuolе passare la noche con me

Passo vеloce su una supercar

Non mi interessa più niente di te

‘Sta uebecita ora quiere bailar

Vuole passare la noche con me

Passo veloce su una supercar.

Uebecita, questa roba me da grana

Voglio farmi una collana che costa più di un Aventador

Ma giuro che non è solo per la fama

Non è solo per la grana, ma per scrivere la storia bro’

In questa vita sai che non gioco

E ti piaccio proprio porqué soy loco, sono così

Sembra un déjà-vu

Quando siamo in tour, sembriamo i Motley Crue

Sembro Tommy Lee

Tu vali poco, non hai le palle per stare qui

Vengo dal quartiere, non ho scordato chi è ancora lì

Sì, ti ho sempre con me

Dentro il mio corazon.