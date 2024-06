Notte cattiva è il nuovo singolo di Fred De Palma e Guè, disponibile in streaming e download digitale dal 7 giugno 2024. Il brano è prodotto da Takagi & Ketra. Il pezzo è il singolo con cui i due artisti accompagnano il loro pubblico verso la stagione estiva, attraversato da un inedito sound afrobeat, che si unisce a influenze pop e reggaeton.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Clicca qui per l’Official Lyric video di “Notte cattiva” di Fred De Palma e Guè.

Dove vai signorina, che la notte è cattiva

Se nella stanza che gira, tu mi hai visto per prima

Oh oh, mi fai l’off con le dita

Fai la timida, però sei bad

Mamase, mamacita

E’ una notte cattiva

Oh oh, polvere rosa sopra il tuo vestito come ieri sera

Stiamo tranquilli che è la volta buona che andiamo in galera

Saresti bella persino con Zara, non solo Margiela

Versace o Bottega, ehi

Occhi verdi dentro una Rolls come la batteria del mio Phone

Gli occhiali rossi si suonano al zero, non ci sono andato leggero

Clase Azul Don Julio, Patron, marijuana con i pop corn

Sto contando i draghi nel cielo, ma ti spoglio con il pensiero

Dove fai signorina, che la notte è cattiva

Se nella stanza che gira, tu mi hai

visto per prima

Oh oh, mi fai l’off con le dita

Fai la timida, però sei bad, Mamma sia, Mamacita E’ una notte cattiva

Ehi baby cosa bevi tequila?

Se ti vedo il cuore mi va a tremila

Se ti spogli mi uccidi, sei una killa

Faccio fogli la notte mi ispira

Siamo prossi fuori ancora una volta

Vai veloce, poi lenta, poi ascolta

Ti dico volo tra le stelle e Skywalker

Se anche l’ultima cosa te la sei tolta

Blockbuster sei prima, sei la mia hit

Su di te vado fast, nel Tokyo Drift Run the town, fino a che ora potrò fare il check out

Milano costa, sei tosta, sulla tua borsa

Hai scritto Hermes, quanta gente c’è per te che sborsa

Lo facciamo, l’asfalto sente la scossa

Lo facciamo

Dove vai signorina, che la notte è cattiva

Se nella stanza che gira, tu mi hai visto per prima

Oh oh, mi fai l’off con le dita

Fai la timida, però sei bad

Mamase, mamacita

E’ una notte cattiva Oh oh, dove vai

signorina, che la notte è cattiva

Se nella stanza che gira, tu mi hai visto per prima Oh oh,

mi fai l’off con le dita

Fai la timida, però sei bad Mamma sia, mamma sita

E’ una notte cattiva