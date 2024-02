Il testo completo della canzone Il cielo non ci vuole, cantata da Fred De Palma. Ascolta il brano e scopri il suo significato, la storia dietro le parole che ti aiuterà a comprendere appieno la sua essenza musicale.

Il cielo non ci vuole, Fred De Palma: testo e significato della canzone di Sanremo 2024

Il cielo non ci vuole è la canzone di Fred De Palma presentata in gara al Festival di Sanremo 2024, un anno dopo il grande successo ottenuto con Supereroi. Il cantante ha spiegato così il significato del brano e come è nato il pezzo:

“Il cielo non ci vuole, pieni di rimpianti fino all’overdose”. Questa canzone non l’avevo scritta dedicata ad una persona ma era un discorso a me stesso, La figura femminile era la mia coscienza. Il punto di convivere con i propri rimpianti è convivere con se stesso. Bisogna imparare ad essere felici quando tutto va male. Mi sono sentito di aver fatto scelte sbagliate, irrimediabili, mentre questa canzone è una presa di consapevolezza. Devi comunque riuscire a stare bene. Uno si riempie di rimpianti fino a morire, invece bisogna reagire.

Il testo de Il cielo non ci vuole

A seguire il testo della canzone “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone Il cielo non ci vuole

Nella canzone, Fred De Palma racconta le sue emozioni e i suoi stati d’animo:

Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo

Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo

Anche solo per un attimo

Rincorrere ancora quel brivido

Si prende le responsabilità di quello che è successo e delle sue azioni, confessando di essere stato il primo colpevole:

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Dai non essere triste

Che mi fai stare male

Alla fine il dolore sparisce

Come il sole nel mare

Essere insieme sempre e comunque è solamente la sua preoccupazione del momento:

Sarà fantastico

Morire ancora per te

Ma tu promettimi che

Staremo bene anche all’inferno

Il cielo non ci vuole

E si chiude con l’ennesima ammissione:

E anche se ti ho dato tutto di me

Ti ho fatta solo piangere, piangere